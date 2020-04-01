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Телефоны OnePlus 8 будут стоить менее 1000 долларов

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MobilZone / Гаджеты
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До глобального запуска OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro 14 апреля осталось две недели. Последние партии информации о двух телефонах были предоставлены не кем иным, как генеральным директором и соучредителем компании Питом Лау. Он поделился некоторыми дополнительными подробностями о ценах. К сожалению, он не был слишком конкретным, говоря о «цене ниже 1000 долларов США».
OnePlus 8 (сверху) и OnePlus 8 Pro (снизу)

Он заявил, что даже самая дорогая версия смартфонов OnePlus 8 с 5G будет дешевле, чем самый дешевый телефон Samsung Galaxy S20 5G, стоимость которого составляет 999,99 долларов США». Так что с этой конкретной точкой отсчета кажется, что OnePlus 8 Pro, скорее всего, будет не хватать четырехзначного ценника, в то время? как обычный OnePlus 8 должен быть комфортно ниже этого.
Исполнительный директор даже предположил, что «телефоны OnePlus 8 могут быть самыми доступными телефонами 5G 2020 года», хотя это, вероятно, касается только рынка США. Как вы, возможно, помните, Xiaomi Mi 10 Lite вышел по цене 350 евро, и мы сомневаемся, что любой из телефонов OnePlus 8 сможет соответствовать этому.
Цвета OnePlus 8 

Конечно, у самого дешевого будущего телефона OnePlus, который скорее всего будет называться OnePlus Z, могут быть другие идеи, но нам придется подождать немного дольше.
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