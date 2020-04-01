Телефоны OnePlus 8 будут стоить менее 1000 долларов

До глобального запуска OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro 14 апреля осталось две недели. Последние партии информации о двух телефонах были предоставлены не кем иным, как генеральным директором и соучредителем компании Питом Лау. Он поделился некоторыми дополнительными подробностями о ценах. К сожалению, он не был слишком конкретным, говоря о «цене ниже 1000 долларов США».
Он заявил, что даже самая дорогая версия смартфонов OnePlus 8 с 5G будет дешевле, чем самый дешевый телефон Samsung Galaxy S20 5G, стоимость которого составляет 999,99 долларов США». Так что с этой конкретной точкой отсчета кажется, что OnePlus 8 Pro, скорее всего, будет не хватать четырехзначного ценника, в то время? как обычный OnePlus 8 должен быть комфортно ниже этого.
Исполнительный директор даже предположил, что «телефоны OnePlus 8 могут быть самыми доступными телефонами 5G 2020 года», хотя это, вероятно, касается только рынка США. Как вы, возможно, помните, Xiaomi Mi 10 Lite вышел по цене 350 евро, и мы сомневаемся, что любой из телефонов OnePlus 8 сможет соответствовать этому.
Конечно, у самого дешевого будущего телефона OnePlus, который скорее всего будет называться OnePlus Z, могут быть другие идеи, но нам придется подождать немного дольше.
Он заявил, что даже самая дорогая версия смартфонов OnePlus 8 с 5G будет дешевле, чем самый дешевый телефон Samsung Galaxy S20 5G, стоимость которого составляет 999,99 долларов США». Так что с этой конкретной точкой отсчета кажется, что OnePlus 8 Pro, скорее всего, будет не хватать четырехзначного ценника, в то время? как обычный OnePlus 8 должен быть комфортно ниже этого.
Исполнительный директор даже предположил, что «телефоны OnePlus 8 могут быть самыми доступными телефонами 5G 2020 года», хотя это, вероятно, касается только рынка США. Как вы, возможно, помните, Xiaomi Mi 10 Lite вышел по цене 350 евро, и мы сомневаемся, что любой из телефонов OnePlus 8 сможет соответствовать этому.
Конечно, у самого дешевого будущего телефона OnePlus, который скорее всего будет называться OnePlus Z, могут быть другие идеи, но нам придется подождать немного дольше.