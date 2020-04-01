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Samsung Galaxy A10s получает обновление Android 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Последний смартфон Samsung, который будет обновлен до Android 10, - это A10 начального уровня, выпущенный еще в августе 2019 года. Крайнее обновление One UI 2.0 в настоящее время находится в Малайзии, и в ближайшее время планируется прибытие в другие регионы.
Обновление содержит номер сборки A107FXXU5BTCB, а также мартовское обновление безопасности. Как обычно, обновление прошивки обеспечивает улучшенную конфиденциальность и безопасность наряду с улучшенной навигацией жестами и средствами управления цифровым благополучием.
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