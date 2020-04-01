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Apple, Xiaomi, Oppo повышают цены на смартфоны в Индии

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Xiaomi, Apple и другие крупные компании повысили цены на свои устройства. Изменения вступают в силу сегодня, 1 апреля. Хотя это звучит как шутка, на самом деле это правда - правительство Индии увеличило налог на товары и услуги ( GST) с 12% до 18% и в сочетании со слабой валютой заставили производителей пересмотреть свою ценовую политику.
Xiaomi разослала пресс-релиз, объявив, что у него «нет другого выбора, кроме, как повысить цены», поскольку он работает с доходностью менее 5%. Новые цены вступят в силу немедленно.

Oppo разослал обновленный прайс-лист розничным продавцам. Все телефоны, от доступного Oppo A1k до новейшего Oppo Reno3 Pro, стоят дороже - разница между INR500 (6 долларов США) и 2000 INR (25 долларов США). Например, Reno3 Pro был представлен за 29 990 рупий (в настоящее время он составляет менее 400 долл. США, на момент запуска был 415 долл. США), но теперь будет стоить 31 990 рупий (420 долл. США).
Вся линейка Apple также подорожала примерно на 5%. Начиная с iPhone 7 с 32 ГБ, происходит изменение до iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ памяти. Самый популярный телефон Apple на 2019 год, iPhone 11, теперь стоит 68 300 рупий ($ 900) вместо 64 900 рупий ($ 850).

Хотя новые цены объявлены сегодня, пользователи не могут пойти в магазин и купить телефон с полной блокировкой страны. Они также не могут купить его онлайн и доставить, так как почтовые службы доставляют только самое необходимое, и это то, что продают ритейлеры.
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