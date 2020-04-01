ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

17:00
Apple инвестирует 200 млн долларов в Japan Display
15:20
Apple, Xiaomi, Oppo повышают цены на смартфоны в Индии
14:00
Стала известна дата возможного анонса iPhone 9
12:00
Vivo S6 5G официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
Huawei: запрет США вызвал значительное замедление нашего бизнеса
08:00
Чехлы для iPhone 9 поступают в магазины в США
21:00
Samsung Galaxy S20 Ultra скоро получит новый цвет
19:00
Камеры Huawei P40 Pro показывают высокие результаты в тестах DxOMark
17:41
Повышаем плавность роботы любого смартфона Xiaomi
16:00
Google больше не продает Pixel 3 или 3 XL
14:00
Стала известна официальная дата анонса Honor 30 и 30 Pro
11:33
Honor Play 9A официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
OnePlus 8 Lite будет называться OnePlus Z
08:00
В сети появилась официальная дата запуска серии OnePlus 8
20:00
Realme 6 и 6 Pro дебютируют в Европе уже завтра
18:00
Honor 30S официально анонсирован: характеристики и цены
16:25
OPPO Reno3 серия скоро в Украине: больше, чем четкие снимки
16:00
Стала известна дата анонса серии Oppo Reno5
14:00
Свежие изображения OnePlus 8 показывают новые варианты цветов
12:00
В сети появилась утечка спецификаций камеры OnePlus 8 Pro
10:00
Samsung Galaxy M11 официально анонсирован
08:00
Redmi 9 появляется на живом изображении
21:15
Samsung Galaxy S20 провалились в продаже
18:19
17 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые представят до сентября
16:43
Huawei анонсировала недорогие смарт-часы Watch GT2e
10:30
Смартфон Xiaomi на MIUI 11 может сам считать ваши шаги
08:30
Как легко отключить Всю рекламу на Xiaomi
06:57
Распространенные проблемы телефонов Xiaomi и как их исправить
21:25
Как обмануть MIUI 11 и установить стороннюю тему
19:30
Oppo представляет новый интеллектуальный фитнес-трекер с дисплеем
18:00
Xiaomi Mi CC9 Pro получит Android 10 в апреле
16:00
Realme и OnePlus расширяют гарантии на свои продукты в период пандемии COVID-19
14:00
Производство iPhone 12 не затягивается, по утверждению инсайдеров
 Больше новостей
» » Стала известна дата возможного анонса iPhone 9
-

Стала известна дата возможного анонса iPhone 9

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
275
Грядущий iPhone 9, преемник iPhone SE с 2016 года, давно известен по слухам, и похоже, что мы наконец-то очень близко подошли к его официальному представлению. Несколько недель назад в отчете говорилось о том, что телефон задерживается на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19, но, очевидно, у Apple, возможно, изменилось мнение.

Согласно новому отчету, компания провела внутреннее совещание, чтобы обсудить дальнейшие действия, и по итогам этого совещания iPhone 9 станет официальным 15 апреля. Затем он станет доступен 22 апреля. Неясно, планирует ли компания провести онлайн-мероприятие для запуска, или просто выпустит пресс-релиз и покончим с этим.
Предполагается, что iPhone 9 будет стоить от 349 до 399 долларов, что является интригующим новым вступлением в ценовые ряди среднего уровня. Что касается дизайна, ожидайте взрыва из прошлого, с огромными рамками экрана и физическим, емкостным сенсором Touch ID на передней панели.

Что касается сроков выпуска, поскольку мы все еще имеем дело с пандемией во всем мире, само собой разумеется, что планы Apple могут снова измениться. Надеемся, что они этого не сделают, и тогда, возможно, Google также решит вскоре объявить о Pixel 4a, чтобы сразиться с iPhone 9 за сердца и умы потребителей, которые не готовы платить вдвое или втрое больше за смартфон, особенно учитывая ситуацию прямо сейчас.
Prostotech google play Prostotech google play