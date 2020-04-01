Стала известна дата возможного анонса iPhone 9

Грядущий iPhone 9, преемник iPhone SE с 2016 года, давно известен по слухам, и похоже, что мы наконец-то очень близко подошли к его официальному представлению. Несколько недель назад в отчете говорилось о том, что телефон задерживается на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19, но, очевидно, у Apple, возможно, изменилось мнение.
Согласно новому отчету, компания провела внутреннее совещание, чтобы обсудить дальнейшие действия, и по итогам этого совещания iPhone 9 станет официальным 15 апреля. Затем он станет доступен 22 апреля. Неясно, планирует ли компания провести онлайн-мероприятие для запуска, или просто выпустит пресс-релиз и покончим с этим.
Предполагается, что iPhone 9 будет стоить от 349 до 399 долларов, что является интригующим новым вступлением в ценовые ряди среднего уровня. Что касается дизайна, ожидайте взрыва из прошлого, с огромными рамками экрана и физическим, емкостным сенсором Touch ID на передней панели.
Что касается сроков выпуска, поскольку мы все еще имеем дело с пандемией во всем мире, само собой разумеется, что планы Apple могут снова измениться. Надеемся, что они этого не сделают, и тогда, возможно, Google также решит вскоре объявить о Pixel 4a, чтобы сразиться с iPhone 9 за сердца и умы потребителей, которые не готовы платить вдвое или втрое больше за смартфон, особенно учитывая ситуацию прямо сейчас.
Согласно новому отчету, компания провела внутреннее совещание, чтобы обсудить дальнейшие действия, и по итогам этого совещания iPhone 9 станет официальным 15 апреля. Затем он станет доступен 22 апреля. Неясно, планирует ли компания провести онлайн-мероприятие для запуска, или просто выпустит пресс-релиз и покончим с этим.
Предполагается, что iPhone 9 будет стоить от 349 до 399 долларов, что является интригующим новым вступлением в ценовые ряди среднего уровня. Что касается дизайна, ожидайте взрыва из прошлого, с огромными рамками экрана и физическим, емкостным сенсором Touch ID на передней панели.
Что касается сроков выпуска, поскольку мы все еще имеем дело с пандемией во всем мире, само собой разумеется, что планы Apple могут снова измениться. Надеемся, что они этого не сделают, и тогда, возможно, Google также решит вскоре объявить о Pixel 4a, чтобы сразиться с iPhone 9 за сердца и умы потребителей, которые не готовы платить вдвое или втрое больше за смартфон, особенно учитывая ситуацию прямо сейчас.