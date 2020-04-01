Vivo S6 5G официально анонсирован: характеристики и цены

Последнее предложение среднего класса от vivo - S6 5G. Смартфон имеет AMOLED-экран, четыре камеры, двухрежимное подключение 5G и батарею емкостью 4500 мАч вместе с чипсетом Samsung Exynos 980, который он использует совместно с vivo X30 и X30 Pro.
Vivo S6 5G оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD + (2400 x 1080 пикселей) с каплевидным вырезом, где мы находим 32-мегапиксельную селфи-камеру. Панель имеет высокое соотношение сторон 20: 9 и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.
На задней панели мы видим круглый горб, в котором находятся 4 камеры. 48-мегапиксельная основная камера в сочетании с сверхшироким 8-мегапиксельным датиком, 2-мегапиксельной макрокамерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Чипсет Exynos 980 имеет 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Что касается программного обеспечения, мы видим Funtouch OS 10 от vivo на базе Android 10.
Vivo S6 5G будет предлагаться в черном, белом и синем цветах. Предварительные заказы уже действительны, в то время, как официальные продажи запланированы на 4 апреля. Версия на 6/128 ГБ будет стоить 2698 юаней (380 долларов), а версия на 8/256 ГБ обойдется покупателям в 2 998 юаней (425 долларов). Международная доступность еще не уточнена.
Vivo S6 5G оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD + (2400 x 1080 пикселей) с каплевидным вырезом, где мы находим 32-мегапиксельную селфи-камеру. Панель имеет высокое соотношение сторон 20: 9 и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.
На задней панели мы видим круглый горб, в котором находятся 4 камеры. 48-мегапиксельная основная камера в сочетании с сверхшироким 8-мегапиксельным датиком, 2-мегапиксельной макрокамерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Чипсет Exynos 980 имеет 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Что касается программного обеспечения, мы видим Funtouch OS 10 от vivo на базе Android 10.
Vivo S6 5G будет предлагаться в черном, белом и синем цветах. Предварительные заказы уже действительны, в то время, как официальные продажи запланированы на 4 апреля. Версия на 6/128 ГБ будет стоить 2698 юаней (380 долларов), а версия на 8/256 ГБ обойдется покупателям в 2 998 юаней (425 долларов). Международная доступность еще не уточнена.