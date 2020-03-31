Samsung Galaxy S20 Ultra скоро получит новый цвет

Galaxy S20 Ultra запущен с тусклой цветовой палитрой - серый и черный - но надежный инсайдер, leakster Ice Universe, сообщает, что новый цвет появиться в ближайшее время. Не в цвете Aura, как некоторые предлагали в Твиттере, хотя - источник хранит молчание о точном оттенке.
Galaxy S10 5G также выпущен с ограниченным выбором цветов, в основном черного и серебристого, но, по крайней мере, у него был цвет Royal Gold, чтобы добавить немного разнообразия. Galaxy S20+ Olympic Edition также в золотом цвете, так что это сильный кандидат.
Есть и другие возможные варианты, кроме золота, Galaxy S20 + поставляется в Cloud Blue, Cloud White и Aura Red (в дополнение к черному и серому). Самый маленький S20 добавляет цвет Cloud Pink.
Какой цвет вы бы хотели, чтобы Samsung добавила в палитру цветов Galaxy S20 Ultra?
Galaxy S10 5G также выпущен с ограниченным выбором цветов, в основном черного и серебристого, но, по крайней мере, у него был цвет Royal Gold, чтобы добавить немного разнообразия. Galaxy S20+ Olympic Edition также в золотом цвете, так что это сильный кандидат.
Есть и другие возможные варианты, кроме золота, Galaxy S20 + поставляется в Cloud Blue, Cloud White и Aura Red (в дополнение к черному и серому). Самый маленький S20 добавляет цвет Cloud Pink.
Какой цвет вы бы хотели, чтобы Samsung добавила в палитру цветов Galaxy S20 Ultra?