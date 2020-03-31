Камеры Huawei P40 Pro показывают высокие результаты в тестах DxOMark

DxOMark только что сообщил нам нового короля фотографий - Huawei P40 Pro, который достиг рекордных результатов в тесте как задней камеры, так и селфи-камеры. Общий счет делает полный отрыв от 6 телефонов с самым высоким рейтингом, которые попали в диапазон 124-121. P40 Pro набрал 128 баллов.
Более того, результат в 140 баллов устанавливает новый рекорд. TL; DR здесь - «безупречная производительность во всех подкатегориях». Прочитав отдельные суб-тесты, вы увидите либо оценку «Наивысший балл», либо Huawei находится в пределах нескольких баллов от лучшего конкурента.
Усилия Huawei по созданию лучшей зум-камеры окупились - телефон использует основную камеру до 2х, комбинацию основной и телеобъективов в диапазоне от 2х до 5х (с примесью вычислительной фотографии с использованием AI) и затем только перископ модуль от 5х и выше. В результате получается отличное качество изображения при любом уровне масштабирования, протестированном DxOMark.
Huawei P40 Pro также набрал 105 баллов в тесте записи видео, став смартфоном с лучшим результатом в видео-съёмке. В каждом тесте видео его камера была либо лучшей, либо одной из лучших. Автофокус превосходен во время записи видео благодаря 100% охвату пикселей обнаружения фазы. Фактически, автофокус для фотографий и видео оказался ведущим в своем классе.
Селфи-камера также имеет удобное преимущество в соревнованиях со счетом 103. Большое отверстие для селфи-камеры может быть не всем по душе, но информация о глубине, предоставляемая ИК-датчиком, делает «особенно впечатляющее» боке в селфи.
Конечно, самое большое улучшение связано с добавлением автофокуса - большинство фронтальных камер имеют фиксированные фокусные линзы, даже на флагманах (Huawei был в этой лодке до P40 Pro). Однако, он неидеален, в частности он не очень хорошо справляется во время использования селфи-палки (поскольку камера находится далеко от вашего лица).
С результатом 95, селфи камера является лучшим исполнителем для видео селфи, а не только для фотографий. Он не предлагает лучшее качество видео в темноте, но в большинстве других категорий он опережает своих конкурентов.
PS. У Huawei также есть P40 Pro + , который имеет более длинную линзу для перископа и дополнительный 3-кратный телеобъектив, поэтому он, вероятно, увеличит оценки своего собрата.
Более того, результат в 140 баллов устанавливает новый рекорд. TL; DR здесь - «безупречная производительность во всех подкатегориях». Прочитав отдельные суб-тесты, вы увидите либо оценку «Наивысший балл», либо Huawei находится в пределах нескольких баллов от лучшего конкурента.
Усилия Huawei по созданию лучшей зум-камеры окупились - телефон использует основную камеру до 2х, комбинацию основной и телеобъективов в диапазоне от 2х до 5х (с примесью вычислительной фотографии с использованием AI) и затем только перископ модуль от 5х и выше. В результате получается отличное качество изображения при любом уровне масштабирования, протестированном DxOMark.
Huawei P40 Pro также набрал 105 баллов в тесте записи видео, став смартфоном с лучшим результатом в видео-съёмке. В каждом тесте видео его камера была либо лучшей, либо одной из лучших. Автофокус превосходен во время записи видео благодаря 100% охвату пикселей обнаружения фазы. Фактически, автофокус для фотографий и видео оказался ведущим в своем классе.
Селфи-камера также имеет удобное преимущество в соревнованиях со счетом 103. Большое отверстие для селфи-камеры может быть не всем по душе, но информация о глубине, предоставляемая ИК-датчиком, делает «особенно впечатляющее» боке в селфи.
Конечно, самое большое улучшение связано с добавлением автофокуса - большинство фронтальных камер имеют фиксированные фокусные линзы, даже на флагманах (Huawei был в этой лодке до P40 Pro). Однако, он неидеален, в частности он не очень хорошо справляется во время использования селфи-палки (поскольку камера находится далеко от вашего лица).
С результатом 95, селфи камера является лучшим исполнителем для видео селфи, а не только для фотографий. Он не предлагает лучшее качество видео в темноте, но в большинстве других категорий он опережает своих конкурентов.
PS. У Huawei также есть P40 Pro + , который имеет более длинную линзу для перископа и дополнительный 3-кратный телеобъектив, поэтому он, вероятно, увеличит оценки своего собрата.