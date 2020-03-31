Повышаем плавность роботы любого смартфона Xiaomi

Итак, сперва заходим в--> Моё устройство и много раз нажимаем на Версию MIUI до появления надписиДалее возвращаемся в главное меню настроек, находим "Расширенные настройки", а зайдя в них, ищем пунктВ этом меню, вам необходимо найти группу настроеки активировать всего 3 настройки. О каждой расскажу более подробно:Суть этой функции очень простая, при её включении большую часть нагрузки, требуемой для отрисовки приложений, система возлагает на, таким образом MIUI, при открытии и работе любого приложения не будет использовать основной чип, а следовательно работа системы станет более плавной. Особенно прирост будет заметен на относительно старых смартфонах.Если выражаться простым языком, то. Эта настройка улучшает (делает более плавными) видимые границы текстур и моделей в играх, а так же в интерфейсе системы в целом.При включении этого пункта, на некоторых телефонах возможен существенный рост потребления аккумулятора, выяснить появится ли этот негативный эффект у вас, можно только опытным путём. Ничего страшного не случиться точно, и если применив настройку Вы заметите возросший расход батареи, просто отключите её.Этот пункт заставляет систему использовать, в паре с основнымещё и для компоновки интерфейса.То есть над отрисовкой каждого окна или анимации, они будут работать в паре, затрачивая больше ресурсов, а значит и заряда. Но плавность при этом возрастает ещё более существенно и если на вашем смартфоне установлен аккумулятор большой ёмкости, а процессор достаточно слаб, настройка поможет вам найти золотую середину между автономностью и производительностью.Подводя итог, должен ещё раз заметить, что если после применения этих настроек, автономность вашего смартфона вас не устроит, просто отключите их, и как и после применения,