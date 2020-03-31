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Повышаем плавность роботы любого смартфона Xiaomi

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MobilZone
704
Итак, сперва заходим в Настройки --> Моё устройство и много раз нажимаем на Версию MIUI до появления надписи "Вы стали разработчиком!"

Далее возвращаемся в главное меню настроек, находим "Расширенные настройки", а зайдя в них, ищем пункт "Для разработчиков".

В этом меню, вам необходимо найти группу настроек "Аппаратное ускорение визуализации" и активировать всего 3 настройки. О каждой расскажу более подробно:

Суть этой функции очень простая, при её включении большую часть нагрузки, требуемой для отрисовки приложений, система возлагает на графический процессор, таким образом MIUI, при открытии и работе любого приложения не будет использовать основной чип, а следовательно работа системы станет более плавной. Особенно прирост будет заметен на относительно старых смартфонах.

Если выражаться простым языком, то 4х MSAA - это тяжёлое (аппаратное) сглаживание. Эта настройка улучшает (делает более плавными) видимые границы текстур и моделей в играх, а так же в интерфейсе системы в целом.
НО! При включении этого пункта, на некоторых телефонах возможен существенный рост потребления аккумулятора, выяснить появится ли этот негативный эффект у вас, можно только опытным путём. Ничего страшного не случиться точно, и если применив настройку Вы заметите возросший расход батареи, просто отключите её.

Этот пункт заставляет систему использовать графический процессор, в паре с основнымещё и для компоновки интерфейса.
То есть над отрисовкой каждого окна или анимации, они будут работать в паре, затрачивая больше ресурсов, а значит и заряда. Но плавность при этом возрастает ещё более существенно и если на вашем смартфоне установлен аккумулятор большой ёмкости, а процессор достаточно слаб, настройка поможет вам найти золотую середину между автономностью и производительностью.
Подводя итог, должен ещё раз заметить, что если после применения этих настроек, автономность вашего смартфона вас не устроит, просто отключите их, и как и после применения, перезагрузите телефон.
Повышаем плавность роботы любого смартфона Xiaomi
А вы знали об этих возможностях?
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