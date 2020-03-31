Повышаем плавность роботы любого смартфона Xiaomi

Итак, сперва заходим в Настройки --> Моё устройство и много раз нажимаем на Версию MIUI до появления надписи "Вы стали разработчиком!"
Далее возвращаемся в главное меню настроек, находим "Расширенные настройки", а зайдя в них, ищем пункт "Для разработчиков".
В этом меню, вам необходимо найти группу настроек "Аппаратное ускорение визуализации" и активировать всего 3 настройки. О каждой расскажу более подробно:
Суть этой функции очень простая, при её включении большую часть нагрузки, требуемой для отрисовки приложений, система возлагает на графический процессор, таким образом MIUI, при открытии и работе любого приложения не будет использовать основной чип, а следовательно работа системы станет более плавной. Особенно прирост будет заметен на относительно старых смартфонах.
Если выражаться простым языком, то 4х MSAA - это тяжёлое (аппаратное) сглаживание. Эта настройка улучшает (делает более плавными) видимые границы текстур и моделей в играх, а так же в интерфейсе системы в целом.
НО! При включении этого пункта, на некоторых телефонах возможен существенный рост потребления аккумулятора, выяснить появится ли этот негативный эффект у вас, можно только опытным путём. Ничего страшного не случиться точно, и если применив настройку Вы заметите возросший расход батареи, просто отключите её.
Этот пункт заставляет систему использовать графический процессор, в паре с основным, ещё и для компоновки интерфейса.
То есть над отрисовкой каждого окна или анимации, они будут работать в паре, затрачивая больше ресурсов, а значит и заряда. Но плавность при этом возрастает ещё более существенно и если на вашем смартфоне установлен аккумулятор большой ёмкости, а процессор достаточно слаб, настройка поможет вам найти золотую середину между автономностью и производительностью.
Подводя итог, должен ещё раз заметить, что если после применения этих настроек, автономность вашего смартфона вас не устроит, просто отключите их, и как и после применения, перезагрузите телефон.
Далее возвращаемся в главное меню настроек, находим "Расширенные настройки", а зайдя в них, ищем пункт "Для разработчиков".
В этом меню, вам необходимо найти группу настроек "Аппаратное ускорение визуализации" и активировать всего 3 настройки. О каждой расскажу более подробно:
Суть этой функции очень простая, при её включении большую часть нагрузки, требуемой для отрисовки приложений, система возлагает на графический процессор, таким образом MIUI, при открытии и работе любого приложения не будет использовать основной чип, а следовательно работа системы станет более плавной. Особенно прирост будет заметен на относительно старых смартфонах.
Если выражаться простым языком, то 4х MSAA - это тяжёлое (аппаратное) сглаживание. Эта настройка улучшает (делает более плавными) видимые границы текстур и моделей в играх, а так же в интерфейсе системы в целом.
НО! При включении этого пункта, на некоторых телефонах возможен существенный рост потребления аккумулятора, выяснить появится ли этот негативный эффект у вас, можно только опытным путём. Ничего страшного не случиться точно, и если применив настройку Вы заметите возросший расход батареи, просто отключите её.
Этот пункт заставляет систему использовать графический процессор, в паре с основным, ещё и для компоновки интерфейса.
То есть над отрисовкой каждого окна или анимации, они будут работать в паре, затрачивая больше ресурсов, а значит и заряда. Но плавность при этом возрастает ещё более существенно и если на вашем смартфоне установлен аккумулятор большой ёмкости, а процессор достаточно слаб, настройка поможет вам найти золотую середину между автономностью и производительностью.
Подводя итог, должен ещё раз заметить, что если после применения этих настроек, автономность вашего смартфона вас не устроит, просто отключите их, и как и после применения, перезагрузите телефон.