Google больше не продает Pixel 3 или 3 XL

Интернет-магазин Google больше не продаёт Google Pixel 3 или Pixel 3 XL. Представитель Google подтвердил Android, что Google прекратил продажи смартфонов Pixel третьего поколения. Google Store по-прежнему продает Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Даже если вам удалось найти целевую страницу для Pixel 3, которая недоступна из навигатора Google Store, все размеры хранилищ и конфигурации носителей отсутствуют. В прошлом году Pixel 2 и 2 XL закончили свои продажи в начале апреля в магазине Google Store, так что время подходит.
Пресс-секретарь Google посоветовал тем, кто все еще хотел приобрести Pixel третьего поколения, воспользоваться Best Buy и B & H Photo, у которых все еще есть некоторый инвентарь. В любом случае мы можем порекомендовать вам рассмотреть энергосберегающий и экономичный Pixel 3a или 3a XL, но, возможно, не раньше, чем выйдет его преемник: 4a.
Мы ожидаем, что в ближайшее время ожидается запуск бюджетного Pixel 4a. Слухи и утечки информации о Pixel 4a начались несколько месяцев назад, и, по оценкам, они появятся в ближайшее время.
Учитывая текущую глобальную ситуацию, сложно определить, когда устройство поступит в продажу, но как только это произойдет, мы предполагаем, что 3а может увидеть падение цены. Ожидается, что Pixel 4a будет стоить 399 долларов.
Даже если вам удалось найти целевую страницу для Pixel 3, которая недоступна из навигатора Google Store, все размеры хранилищ и конфигурации носителей отсутствуют. В прошлом году Pixel 2 и 2 XL закончили свои продажи в начале апреля в магазине Google Store, так что время подходит.
Пресс-секретарь Google посоветовал тем, кто все еще хотел приобрести Pixel третьего поколения, воспользоваться Best Buy и B & H Photo, у которых все еще есть некоторый инвентарь. В любом случае мы можем порекомендовать вам рассмотреть энергосберегающий и экономичный Pixel 3a или 3a XL, но, возможно, не раньше, чем выйдет его преемник: 4a.
Мы ожидаем, что в ближайшее время ожидается запуск бюджетного Pixel 4a. Слухи и утечки информации о Pixel 4a начались несколько месяцев назад, и, по оценкам, они появятся в ближайшее время.
Учитывая текущую глобальную ситуацию, сложно определить, когда устройство поступит в продажу, но как только это произойдет, мы предполагаем, что 3а может увидеть падение цены. Ожидается, что Pixel 4a будет стоить 399 долларов.