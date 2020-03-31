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Honor Play 9A официально анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Honor Play 9A был представлен вчера. В нем установлен большой аккумулятор емкостью 5000 мАч - это на 1000 мАч больше, чем у Honor 9X и Play 3, - но при этом отсутствует 48-мегапиксельная камера.
Night Black, Blue Emerald и Jasper Green

9A имеет 6,3-дюймовый ЖК-дисплей спереди с разрешением 720p + (форматное соотношение 20: 9), он покрывает 70% цветового пространства NTSC. В каплевидном вырезе расположена 8-мегапиксельная селфи-камера с возможностью записи видео 1080p.

На задней панели расположена 13-мегапиксельная основная камера (диафрагма f / 1,8), которая также снимает видео в формате 1080p. Рядом с ним - 2-мегапиксельный датчик глубины для портретных снимков (здесь нет сверхширокой камеры, берите Honor Play 3, если она вам нужна). Также здесь находится сканер отпечатков пальцев, установленный сзади.
13-мегапиксельная основная камера + 2-мегапиксельная камера глубины • 8-мегапиксельная селфи-камера

Honor Play 9A оснащен чипсетом MediaTek Helio P35 (восемь процессорных ядер Cortex-A53 + графический процессор PowerVR GE8320). Он подключен к 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 10 с Magic UI 3.0.1 на вершине.

Телефон поставляется с 64 ГБ памяти по умолчанию с опцией для 128 ГБ. Стандартная карта microSD может быть помещена в специальный слот, чтобы добавить до 512 ГБ больше.
3,5-мм разъем для наушников и FM-радиоприемник • Honor Play 9A в розничной упаковке

Батарея емкостью 5000 мАч заряжается через устаревший порт microUSB и достигает скорости всего 10 Вт. На борту есть разъем для наушников 3,5 мм и FM-радиоприемник. В телефоне также используется аудиотехнология Huawei Histen 6.0. Если вы не пользуетесь наушниками, громкоговоритель (поддерживаемый усилителем Smart PA) обещает громкую музыку на 88 дБ.
С точки зрения подключения, Play 9A - это телефон с двумя SIM-картами с поддержкой 4G и VoLTE. Также есть 2,4 ГГц Wi-Fi b / g / n и Bluetooth 5.0 (но без NFC).
Honor Play 9A в настоящее время доступен для предварительного заказа на vmall.com. Версия на 64 ГБ стоит 900 юаней (125 долларов или 115 евро), но вы можете получить версию на 128 ГБ за 1200 юаней (169 доларов). Оба доступны в Ночном Черном, Синем Изумрудном и Зеленом Джаспере. Там нет ни слова о том, когда 9A будет доступен на международном уровне.

Для сравнения, цена на Honor Play 3 начинается с 1000 юаней (141 доллар) и имеет 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную ультра-широкую и более быстрый чипсет Kirin 710.
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