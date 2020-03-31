В сети появилась официальная дата запуска серии OnePlus 8

Мероприятие по запуску предстоящей серии OnePlus 8 официально назначено на 14 апреля. Официальная учетная запись OnePlus в Twitter установила рекорд, так как крупное событие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и на официальном сайте OnePlus, начиная с 15:00 по времени UTC. Слоган для телефонов этого года «Ведущий со скоростью».
Наряду с новыми телефонами 8-й серии, компания может также вывести свой OnePlus TV 55 Q1 Pro на международные рынки, как видно из тизера на официальном сайте.
Ожидается, что серия OnePlus 8 будет представлена в трех вариантах, но вариант Lite может присоединиться к моделям Vanilla и Pro через пару месяцев. Ожидается, что два флагмана будут оснащаться экранами с частотой обновления 120 Гц и 90 Гц, чипсетами Snapdragon 865 и возможностями 5G, а модель начального уровня Lite, которая может появиться как OnePlus Z, будет иметь чипсет MediaTek Dimensity, две камеры и ценник в диапазоне ? 400 (€ 450 / $ 495).
Наряду с новыми телефонами 8-й серии, компания может также вывести свой OnePlus TV 55 Q1 Pro на международные рынки, как видно из тизера на официальном сайте.
Ожидается, что серия OnePlus 8 будет представлена в трех вариантах, но вариант Lite может присоединиться к моделям Vanilla и Pro через пару месяцев. Ожидается, что два флагмана будут оснащаться экранами с частотой обновления 120 Гц и 90 Гц, чипсетами Snapdragon 865 и возможностями 5G, а модель начального уровня Lite, которая может появиться как OnePlus Z, будет иметь чипсет MediaTek Dimensity, две камеры и ценник в диапазоне ? 400 (€ 450 / $ 495).