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OnePlus 8 Lite будет называться OnePlus Z

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MobilZone / Гаджеты
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Слухи в настоящее время указывают на два новых телефона OnePlus, которые появятся 14 апреля, а третий появится позже. Тот, который, возможно, будет отсрочен, является предполагаемым вариантом Lite для флагманской линейки этого года. И теперь новый отчет утверждает, что смартфон имеет свое имя - вместо 8 Lite он будет называться OnePlus Z.

Это, в свою очередь, означает, что OnePlus Z будет скорее телефоном среднего класса, чем доступным флагманом. Это согласуется с отчетом о том, что он будет использовать SoC MediaTek Dimensity вместо флагманского Snapdragon 865. И эта новость была подтверждена двумя отдельными источниками, так что это кажется довольно правдоподобным.
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