Realme 6 и 6 Pro дебютируют в Европе уже завтра

Realme 6 и 6 Pro дебютируют в Европе завтра

После успешного запуска в Индии Realme 6 и 6 Pro готовы для своего европейского турне. Даты ценообразования и запуска будут объявлены завтра в 8:00 UTC. Это на неделю позже, чем первоначально планировалось.Во всяком случае, Realme 6 Pro и его ванильный брат уже получили несколько важных обновлений. Realme 6 получил 120 кадров в секунду в замедленном режиме, он и Pro получили поддержку HD для Netflix.Спойлер: Realme предлагает довольно хорошее соотношение цены и качества.