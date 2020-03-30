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OPPO Reno3 серия скоро в Украине: больше, чем четкие снимки

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MobilZone
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30 марта 2020, Украина, Киев — После успешного запуска в 2019 году в Китае серии Reno3 — первого в мире 5G-смартфона на Qualcomm Snapdragon 765G — OPPO представляет Reno3 серию на других рынках. Для них бренд ввел некоторые корректировки, чтобы соответствовать локальным потребностям. Так, новое устройство будет поддерживать 4G в соответствии с требованиями украинского рынка. Компания также представляет некоторые другие прорывные инновации, которые удается реализовать в результате последовательных инвестиций OPPO в R&D технологии, ориентированные на пользователей.


Серией Reno OPPO пытается достичь сбалансированного сочетания технологий и моды. Благодаря мощным возможностям фотосъемки, серия Reno3 обеспечивает «больше, чем четкие снимки» при различных условиях освещения. Так, с помощью Reno3 можно будет зафиксировать больше деталей при дневном свете, а темные кадры станут ярче. Фотосъемка в темноте больше не является проблемой благодаря режимам AI Ultra Night Mode и Ultra Dark Mode. Также еще умнее и проще, чем раньше, становится видеосъемка. От первого луча солнца на рассвете до молчаливой звездной ночи, серия Reno3 позволит всем пользователям открывать для себя еще больше настоящей красоты благодаря технологическим инновациям.


Первая фронтальная 44 Мп камера

Reno3 оснащен первой в мире 44 Мп фронтальной камерой на OLED-дисплее, что не только делает смартфон легче и тоньше, но и обеспечивает самую современную фотосъемку. Благодаря фронтальной 44 Мп камере OPPO Reno3 может делать чрезвычайно четкие селфи, а АІ-режим бьютификации подчеркивает естественную красоту.


Будущие достижения благодаря мощной зум-технологии

Серия Reno3 поднимает планку в мобильной фотографии благодаря революционному зуму. Став новатором в своей области, OPPO осуществляет постоянные долгосрочные инвестиции в технологии увеличения зума и макросъемки. С момента дебюта OPPO 5Х zoom на MWC 2017, компания сделала три следующих итерации и упаковала их в более тонкие и изящные корпуса.

Reno3 Pro будет продолжать свою миссию — привносить больше технологий из лаборатории в повседневную жизнь. Пятикратный гибридный оптический зум и максимальный двадцатикратный цифровой зум на Reno3 Pro могут создавать четкие изображения с минимальным шумом на разных фокусных расстояниях в режиме фото. Благодаря оптимизации в нескольких аспектах можно, например, четко снимать текст на расстоянии 10 метров.




Мощная 48 Мп квадкамера с Ultra Dark режимом

Серия Reno3 оснащена 48 Мп квадкамерой, что делает ее чрезвычайно универсальной и способной хорошо реагировать на различные требования к съемке в реальном времени. Ultra Dark режим, поддерживающий искусственный интеллект, также значительно улучшился с момента выпуска Reno2, благодаря чему стало намного легче фотографировать в темное время суток, а также делать четкие снимки того, что не видно человеческому глазу.


Больше удивительных особенностей будет представлено 2 апреля 2020 в 12:00 на YouTube-странице OPPO Ukraine. 

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