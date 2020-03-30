Стала известна дата анонса серии Oppo Reno5

По слухам, дата выхода серии Oppo Reno 5

Согласно новому отчету из Китая, серия Oppo Reno5 появится в мае. Эта новость поступила от надежного инсайдераи является последним примером сокращения продуктовых циклов в мире смартфонов. Также кажется, что Oppo пропустит число «4», так как это считается неудачей в Китае из-за его связи со смертью.Серия Reno 3 была запущена в Китае всего три месяца назад в декабре, в то время, как международные версии дебютировали в начале этого месяца. Помимо известной даты запуска, спецификации для серии Reno 5 остаются загадкой, поэтому нам придется ждать новых утечек.