Свежие изображения OnePlus 8 показывают новые варианты цветов

OnePlus 8 в цвете Interstellar Glow

Цвета для OnePlus 8

Добавление к растущему списку утечек для предстоящей линейки OnePlus 8 - это набор новых изображений для OnePlus 8. Недавно мы натолкнулись на рендеры для варианта цвета Onyx Black для будущего устройства, и теперь мы видим два новых цветовых решения gradient Interstellar Glow вместе с Glacial Green colorway.Новый цвет градиента привлекает внимание, переходя от фиолетового к оранжевому, что приводит к одному из самых поразительных заданий покраски в линейке OnePlus, в котором традиционно использовались менее яркие варианты.Цвет Glacial Green также недавно был замечен в рендерах для 8 Pro, что предполагает, что обе версии могут появиться с этой отделкой. Третий цветовой вариант - классический черный оникс, который, в отличие от двух других вариантов, имеет глянцевую поверхность.Согласно последней версии, OnePlus 8 будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED с частотой обновления 90 Гц и вырезом для пробивки отверстий для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели мы ожидаем установку с тремя камерами с 48-мегапиксельной основной камерой, 16-мегапиксельным ультрашироким модулем и 2-мегапиксельной макрокамерой.На данный момент флагман Snapdragon 865 - это данность, и он будет сопряжен с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Щедрая батарея емкостью 4300 мАч будет поддерживать 30 Вт Warp Charge. Предыдущие слухи также предполагают, что OnePlus пропустит беспроводную зарядку и официальный рейтинг IP для OnePlus 8 и сделает их доступными только для модели Pro. Ожидается, что новые телефоны OnePlus будут выпущены 15 апреля.