В сети появилась утечка спецификаций камеры OnePlus 8 Pro

Официальные изображения OnePlus 8 Pro (утечка)

Ожидается, что OnePlus 8 Pro появится в следующем месяце, но некоторые характеристики уже просочились. Говорят, что настройка камеры была 48MP + 48MP + 8MP + 5MP, но благодаря инсайдеру, мы знаем больше деталей о настройке.Самой большой новостью является то, что основная 48-мегапиксельная камера будет оснащена новейшим сенсором Sony IMX689 - таким же, как в Oppo Find X2 Pro.По словам, основной снимок будет иметь диафрагму f / 1,78, а второй 48-мегапиксельный датчик будет снимателем сверхширокого угла обзора с объективом f / 2,2 спереди.Он будет иметь датчик Sony IMX586, который изначально находился в основной камере предшественника OnePlus 7T Pro, и обеспечит 120-градусное поле зрения. 8-мегапиксельная камера - это телеобъектив с диафрагмой f / 2,44, обеспечивающий 3-кратный оптический зум, поэтому никаких перископов здесь нет.Есть также четвертая камера, которая будет иметь 5-мегапиксельный «цветной фильтр», который поможет в некоторых режимах съемки.добавил, что OnePlus представит новое видео 3-HDR, больше кинематографических эффектов, улучшенные OIS и EIS для хорошей оценки.