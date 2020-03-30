Samsung Galaxy M11 официально анонсирован

Еще неделя, еще один новый смартфон от Samsung - познакомьтесь с Galaxy M11. Телефон был загружен на сайт компании в ОАЭ даже без пресс-релиза.
Samsung Galaxy M11 имеет 6,4” ЖК - дисплей с разрешением HD + с отверстием в верхнем левом углу для селфи-камеры. Корейская компания не раскрывает свои чипсеты, но подтверждает, что Galaxy M11 имеет восьмиъядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а памяти - 32 ГБ, а также есть слот для карты microSD.
Сзади у нас есть три камеры, выстроенные вертикально. Основным из них является датчик на 13MP f / 1.8, также есть сверхширокоугольный модуль 5MP f / 2.2 с углом обзора 115 градусов. Третий датчик - это датчик глубины, предназначенный для улучшения портретных снимков. Запись видео ограничена 1080p при 30 кадрах в секунду.
Спереди находится 8-мегапиксельная камера с разрешением f / 2.0 с фиксированным фокусом.
Телефон имеет огромный аккумулятор емкостью 5000 мАч, заряжается через порт USB-C и весит 197 грамм. Другие варианты подключения включают Bluetooth 4.2, 3,5-мм аудиоразъем, Wi-Fi b / g / n на частоте 2,4 ГГц, но без NFC. Неудивительно, что этот телефон работает в сетях вплоть до LTE, и для него требуется две SIM-карты, а также слот памяти.
Samsung Galaxy M11 будет доступен в нескольких интернет-магазинах, а также в обычных магазинах в ОАЭ, но точные даты и цены пока не сообщаются.
Samsung Galaxy M11 имеет 6,4” ЖК - дисплей с разрешением HD + с отверстием в верхнем левом углу для селфи-камеры. Корейская компания не раскрывает свои чипсеты, но подтверждает, что Galaxy M11 имеет восьмиъядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а памяти - 32 ГБ, а также есть слот для карты microSD.
Сзади у нас есть три камеры, выстроенные вертикально. Основным из них является датчик на 13MP f / 1.8, также есть сверхширокоугольный модуль 5MP f / 2.2 с углом обзора 115 градусов. Третий датчик - это датчик глубины, предназначенный для улучшения портретных снимков. Запись видео ограничена 1080p при 30 кадрах в секунду.
Спереди находится 8-мегапиксельная камера с разрешением f / 2.0 с фиксированным фокусом.
Телефон имеет огромный аккумулятор емкостью 5000 мАч, заряжается через порт USB-C и весит 197 грамм. Другие варианты подключения включают Bluetooth 4.2, 3,5-мм аудиоразъем, Wi-Fi b / g / n на частоте 2,4 ГГц, но без NFC. Неудивительно, что этот телефон работает в сетях вплоть до LTE, и для него требуется две SIM-карты, а также слот памяти.
Samsung Galaxy M11 будет доступен в нескольких интернет-магазинах, а также в обычных магазинах в ОАЭ, но точные даты и цены пока не сообщаются.