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Redmi 9 появляется на живом изображении

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MobilZone / Гаджеты
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Единственное живое изображение того, что якобы является Redmi 9, дает нам представление о том, как может выглядеть это устройство.

И это многообещающее будущее, в котором телефоны начального уровня имеют четырехмодульные камеры. В источнике перечислены модули в виде основной камеры 13 Мп, сверхширокой 8 Мп, макро-модуля 5 Мп и датчика глубины 2 Мп.
Предполагаемый Redmi 9

Мы предполагаем, что три камеры расположены вертикально, в стиле Redmi K30 / Poco X2, с модулем только для глубины, расположенным сбоку.

Конфигурация концептуально похожа на конфигурацию другого бюджетного устройства, Realme 6i, которое было анонсировано недавно. На бумаге 6i превосходит 9, когда дело доходит до основной камеры (48MP против 13MP), но проигрывает в макро (2MP против 5MP) с привязкой ультраширокого и датчиков глубины.

Это не единственная общая черта двух телефонов. У Судханшу Амбхора, который произвел утечку, есть информация о чипсете, который будет использоваться в Redmi 9, и это, предположительно, Mediatek Helio G80 - такой же, как и в Realme 6i.
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