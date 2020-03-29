ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:15
Samsung Galaxy S20 провалились в продаже
18:19
17 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые представят до сентября
16:43
Huawei анонсировала недорогие смарт-часы Watch GT2e
10:30
Смартфон Xiaomi на MIUI 11 может сам считать ваши шаги
08:30
Как легко отключить Всю рекламу на Xiaomi
06:57
Распространенные проблемы телефонов Xiaomi и как их исправить
21:25
Как обмануть MIUI 11 и установить стороннюю тему
19:30
Oppo представляет новый интеллектуальный фитнес-трекер с дисплеем
18:00
Xiaomi Mi CC9 Pro получит Android 10 в апреле
16:00
Realme и OnePlus расширяют гарантии на свои продукты в период пандемии COVID-19
14:00
Производство iPhone 12 не затягивается, по утверждению инсайдеров
12:00
Motorola One наконец-то получает Android 10
10:00
Apple включит датчик Touch ID в будущих Apple Watch
08:00
Изображения и спецификации OnePlus 8 снова просочились
05:20
Сравнение смартфонов: Samsung Galaxy S20 Ultra против Xiaomi Mi 10 Pro
19:48
Xiaomi Mi 10 Lite официально представлен
18:00
В сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy A51 5G
15:43
В сети появились новые изображение Samsung Galaxy Fold 2
13:57
Redmi K30 Pro Zoom получает 12 ГБ оперативной памяти
12:00
Redmi K30 Pro продается в считанные секунды
10:00
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получают масштабное обновление камеры
08:00
Samsung Galaxy Fold наконец-то получил обновление Android 10
21:00
Официальный плакат Honor 30S подтверждает дизайн
20:01
Huawei представляет умный динамик Sound X для полного погружения в мир музыки
19:17
Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Huawei P40 Pro+, P40 Pro и P40
19:00
Redmi K30 Pro появится в Индии под брендом Poco
17:00
Oppo Find X2 Lite просочился на рендерах
15:00
iPhone 12 может быть отложен на месяцы из-за пандемии коронавируса
13:00
Samsung поставляет первый миллион модулей памяти DDR4 на базе EUV
11:00
Рендеры iPhone 12 дают нам представление о возможном дизайне
09:30
Xiaomi откладывает запуск Mi 10 из-за COVID-19
08:00
Новые наушники Apple AirPods Pro Lite и AirPods X
06:30
Обновления смартфонов Xiaomi до MIUI 11 не будет
 Больше новостей
» » Samsung Galaxy S20 провалились в продаже
-

Samsung Galaxy S20 провалились в продаже

Поделиться:
MobilZone
1 178
Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются намного хуже, чем того хотелось бы самой Samsung. Они существенно не дотягивают до уровня прошлогодних Galaxy S10.

В сравнении с S10 новые S20 продаются аж на 40 процентов хуже, притом во всех странах мира, а не только в Украине и России, где курс рубля и гривны упал ниже плинтуса, и многих людей скоро уволят. Причина происходящего проста – мобильники стоят слишком дорого и имеют слишком мало отличий от Galaxy S10, которые, к тому же, еще и стоят существенно дешевле, и многие попросту не хотят переплачивать за почти идентичные аппараты. Еще одна причина заключается в наличии огромного числа конкурентов, не менее производительных, но зато более доступных.

К ним относятся Xiaomi Mi 10 и вся линейка Huawei P40, в составе которой, как и у Galaxy S20, три мощных смартфона. Эксперты уверены, что определенную роль в проблемах флагманов Samsung сыграл и коронавирус – люди со всего мира теперь сосредоточены на выживании и покупке действительно нужных вещей, и если у них сломается смартфон, они предпочтут купить доступную модель, в том числе и от той же Samsung. Например, в феврале 2020 самым популярным мобильником компании в России и Украине оказался Galaxy A10 стоимостью 200 долларов.
Prostotech google play Prostotech google play