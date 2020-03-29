Samsung Galaxy S20 провалились в продаже

Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются намного хуже, чем того хотелось бы самой Samsung. Они существенно не дотягивают до уровня прошлогодних Galaxy S10.



В сравнении с S10 новые S20 продаются аж на 40 процентов хуже, притом во всех странах мира, а не только в Украине и России, где курс рубля и гривны упал ниже плинтуса, и многих людей скоро уволят. Причина происходящего проста – мобильники стоят слишком дорого и имеют слишком мало отличий от Galaxy S10, которые, к тому же, еще и стоят существенно дешевле, и многие попросту не хотят переплачивать за почти идентичные аппараты. Еще одна причина заключается в наличии огромного числа конкурентов, не менее производительных, но зато более доступных.



К ним относятся Xiaomi Mi 10 и вся линейка Huawei P40, в составе которой, как и у Galaxy S20, три мощных смартфона. Эксперты уверены, что определенную роль в проблемах флагманов Samsung сыграл и коронавирус – люди со всего мира теперь сосредоточены на выживании и покупке действительно нужных вещей, и если у них сломается смартфон, они предпочтут купить доступную модель, в том числе и от той же Samsung. Например, в феврале 2020 самым популярным мобильником компании в России и Украине оказался Galaxy A10 стоимостью 200 долларов.





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