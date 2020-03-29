17 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые представят до сентября

В сети появился скриншот зашифрованного электронного письма, отправленного одному из сотрудников Xiaomi. Оно якобы содержит список смартфонов, которые выйдут под брендами Xiaomi, Redmi и Poco до конца третьего квартала 2020 года.
В списке 17 смартфонов, однако большинство является перебрендированными версиями других. Источник изображения неизвестен, поэтому утечку следует воспринимать с сомнением.
- Xiaomi Mi 10T — предполагается, что речь о международной версии Redmi K30 4G
- Xiaomi Mi 10T Pro — предполагается, что речь о международной версии Redmi K30 Pro Zoom Edition
- Xiaomi Mi 10S — в марте ходили слухи о устройстве под таким названием с увеличенной диагональю дисплея
- Xiaomi Mi 10S+ 5G — предполагается, что речь о продвинутой версии Mi 10S
- Xiaomi Mi 7 (2020) — в сети ходят слухи о скором релизе невышедшего в 2018 году Mi 7
- Xiaomi Mi MIX 4 и MIX 4S
- Xiaomi Mi CC10 — предполагается, что речь о китайской версии Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi Zero
- Redmi 9/9A
- Redmi Note 9S+ — предполагается, что речь о перебрендированном Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi X10 4G/5G — предполагается, что речь о перебрендированном Xiaomi Mi 10S/10S+ 5G
- Poco X2 Pro — предполагается, что речь об индийской версии Redmi K30 Pro
- Poco F2 — предполагается, что речь об индийской версии Xiaomi Mi 10S и Redmi X10
- Poco F2 Pro 5G — предполагается, что речь об индийской версии Xiaomi Mi 10S+ 5G и Redmi X10 5G
В списке 17 смартфонов, однако большинство является перебрендированными версиями других. Источник изображения неизвестен, поэтому утечку следует воспринимать с сомнением.