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17 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые представят до сентября

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MobilZone
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В сети появился скриншот зашифрованного электронного письма, отправленного одному из сотрудников Xiaomi. Оно якобы содержит список смартфонов, которые выйдут под брендами Xiaomi, Redmi и Poco до конца третьего квартала 2020 года. 

  • Xiaomi Mi 10T — предполагается, что речь о международной версии Redmi K30 4G
  • Xiaomi Mi 10T Pro — предполагается, что речь о международной версии Redmi K30 Pro Zoom Edition
  • Xiaomi Mi 10S — в марте ходили слухи о устройстве под таким названием с увеличенной диагональю дисплея
  • Xiaomi Mi 10S+ 5G — предполагается, что речь о продвинутой версии Mi 10S
  • Xiaomi Mi 7 (2020) — в сети ходят слухи о скором релизе невышедшего в 2018 году Mi 7
  • Xiaomi Mi MIX 4 и MIX 4S
  • Xiaomi Mi CC10 — предполагается, что речь о китайской версии Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi Zero
  • Redmi 9/9A
  • Redmi Note 9S+ — предполагается, что речь о перебрендированном Redmi Note 9 Pro Max
  • Redmi X10 4G/5G — предполагается, что речь о перебрендированном Xiaomi Mi 10S/10S+ 5G
  • Poco X2 Pro — предполагается, что речь об индийской версии Redmi K30 Pro
  • Poco F2 — предполагается, что речь об индийской версии Xiaomi Mi 10S и Redmi X10
  • Poco F2 Pro 5G — предполагается, что речь об индийской версии Xiaomi Mi 10S+ 5G и Redmi X10 5G

В списке 17 смартфонов, однако большинство является перебрендированными версиями других. Источник изображения неизвестен, поэтому утечку следует воспринимать с сомнением.  
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