Huawei анонсировала недорогие смарт-часы Watch GT2e

Компания Huawei представила новинку – умные часы Watch GT2e из сегмента доступных смарт-гаджетов. Причем в России они стоят аж на 30 процентов дешевле, чем в Европе.В нашей стране стоимость Watch GT2e составляет 12000 рублей против 17300 рублей (200 евро) в Европе. К тому же при оформлении предзаказа в подарок дают наушники Freebuds Lite, которые сами по себе стоят 8000 рублей, и которые всегда можно продать на Авито. Watch GT2e получили корпус из нержавеющей стали, 1,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 454х454 точки и габарит 53х47 мм. Часы имеют защиту от воды до 5 АТМ (погружение на глубину до 50 метров), работают на процессоре Kirin A1, располагают 4 ГБ встроенной памяти и батареей 455 мАч, одного заряда которой хватит на две недели работы в обычном режиме и на 30 часов в режиме работы GPS.Watch GT2e также выполняют роль фитнес-трекера, притом весьма продвинутого. Они поддерживают целую гору видов активности, контролируют сон и умеют определять определяют уровень стресса и уровень насыщенности крови кислородом. В мировой рознице часы можно будет купить уже в следующем месяце в черном, красном, зеленом и белом цветах корпуса.