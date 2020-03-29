Смартфон Xiaomi на MIUI 11 может сам считать ваши шаги

Статья посвящается всем, кто любит пешие прогулки, ведет подсчет пройденных километров и контролирует сожженные калории.
Если вы задумывались о том, стоит ли приобретать фитнес-браслет? Но не знаете нужен ли он вам вообще, то эта статья расскажет вам, как пользоваться функцией шагомера в вашем смартфоне, без самого браслета!
Для начала нужно убедиться, что у вас выставлен регион - Индия.
Далее, проверяем, чтобы была включена лента виджетов на рабочем столе: удерживаем тапом на Рабочем столе - Настройки - Еще - Лента виджетов (включить ползунок).
Переходим в Ленту виджетов (крайний левый экран в вашем смартфоне). Ищем блок - Шаги. В блоке может быть загружено приложение, но скорее всего вам нужно будет его скачать.
После установки приложения, оно отобразит ваши пройденные шаги за день, время в пути, расстояние, количество израсходованных калорий.
Как видим, показания шагов практически идентичны с трекером Mi Band 4. Подключение между устройствами отсутствовало.В этом приложении вы можете настроить себе цели активности.
В самой Ленте виджетов, через значок шестеренки можно настроить отображение нужных вам блоков нажимая на кнопки "минус"- убрать из ленты или "плюс"- добавить для отображение в ленту.
К сожалению, данный виджет работает только на регионе Индия. Перейдя на другой регион, он исчезнет из ленты до тех пор, пока вы не вернетесь на регион.
Если вы задумывались о том, стоит ли приобретать фитнес-браслет? Но не знаете нужен ли он вам вообще, то эта статья расскажет вам, как пользоваться функцией шагомера в вашем смартфоне, без самого браслета!
Для начала нужно убедиться, что у вас выставлен регион - Индия.
Далее, проверяем, чтобы была включена лента виджетов на рабочем столе: удерживаем тапом на Рабочем столе - Настройки - Еще - Лента виджетов (включить ползунок).
Переходим в Ленту виджетов (крайний левый экран в вашем смартфоне). Ищем блок - Шаги. В блоке может быть загружено приложение, но скорее всего вам нужно будет его скачать.
После установки приложения, оно отобразит ваши пройденные шаги за день, время в пути, расстояние, количество израсходованных калорий.
Как видим, показания шагов практически идентичны с трекером Mi Band 4. Подключение между устройствами отсутствовало.В этом приложении вы можете настроить себе цели активности.
В самой Ленте виджетов, через значок шестеренки можно настроить отображение нужных вам блоков нажимая на кнопки "минус"- убрать из ленты или "плюс"- добавить для отображение в ленту.
К сожалению, данный виджет работает только на регионе Индия. Перейдя на другой регион, он исчезнет из ленты до тех пор, пока вы не вернетесь на регион.