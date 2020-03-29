Смартфон Xiaomi на MIUI 11 может сам считать ваши шаги

Статья посвящается всем, кто любит пешие прогулки, ведет подсчет пройденных километров и контролирует сожженные калории.Если вы задумывались о том, стоит ли приобретать фитнес-браслет? Но не знаете нужен ли он вам вообще, то эта статья расскажет вам, как пользоваться функцией шагомера в вашем смартфоне, без самого браслета!Для начала нужно убедиться, что у вас выставлен регион - Индия.Далее, проверяем, чтобы была включена лента виджетов на рабочем столе: удерживаем тапом на Рабочем столе - Настройки - Еще - Лента виджетов (включить ползунок).Переходим в Ленту виджетов (крайний левый экран в вашем смартфоне). Ищем блок - Шаги. В блоке может быть загружено приложение, но скорее всего вам нужно будет его скачать.После установки приложения, оно отобразит ваши пройденные шаги за день, время в пути, расстояние, количество израсходованных калорий.Как видим, показания шагов практически идентичны с трекером Mi Band 4. Подключение между устройствами отсутствовало.В этом приложении вы можете настроить себе цели активности.В самой Ленте виджетов, через значок шестеренки можно настроить отображение нужных вам блоков нажимая на кнопки "минус"- убрать из ленты или "плюс"- добавить для отображение в ленту.К сожалению, данный виджет работает только на регионе Индия. Перейдя на другой регион, он исчезнет из ленты до тех пор, пока вы не вернетесь на регион.