ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:30
Смартфон Xiaomi на MIUI 11 может сам считать ваши шаги
08:30
Как легко отключить Всю рекламу на Xiaomi
06:57
Распространенные проблемы телефонов Xiaomi и как их исправить
21:25
Как обмануть MIUI 11 и установить стороннюю тему
19:30
Oppo представляет новый интеллектуальный фитнес-трекер с дисплеем
18:00
Xiaomi Mi CC9 Pro получит Android 10 в апреле
16:00
Realme и OnePlus расширяют гарантии на свои продукты в период пандемии COVID-19
14:00
Производство iPhone 12 не затягивается, по утверждению инсайдеров
12:00
Motorola One наконец-то получает Android 10
10:00
Apple включит датчик Touch ID в будущих Apple Watch
08:00
Изображения и спецификации OnePlus 8 снова просочились
05:20
Сравнение смартфонов: Samsung Galaxy S20 Ultra против Xiaomi Mi 10 Pro
19:48
Xiaomi Mi 10 Lite официально представлен
18:00
В сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy A51 5G
15:43
В сети появились новые изображение Samsung Galaxy Fold 2
13:57
Redmi K30 Pro Zoom получает 12 ГБ оперативной памяти
12:00
Redmi K30 Pro продается в считанные секунды
10:00
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получают масштабное обновление камеры
08:00
Samsung Galaxy Fold наконец-то получил обновление Android 10
21:00
Официальный плакат Honor 30S подтверждает дизайн
20:01
Huawei представляет умный динамик Sound X для полного погружения в мир музыки
19:17
Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Huawei P40 Pro+, P40 Pro и P40
19:00
Redmi K30 Pro появится в Индии под брендом Poco
17:00
Oppo Find X2 Lite просочился на рендерах
15:00
iPhone 12 может быть отложен на месяцы из-за пандемии коронавируса
13:00
Samsung поставляет первый миллион модулей памяти DDR4 на базе EUV
11:00
Рендеры iPhone 12 дают нам представление о возможном дизайне
09:30
Xiaomi откладывает запуск Mi 10 из-за COVID-19
08:00
Новые наушники Apple AirPods Pro Lite и AirPods X
06:30
Обновления смартфонов Xiaomi до MIUI 11 не будет
05:00
Появилась новая информация, раскрывающая новые функции iOS 14
20:00
Vivo S6 5G появляется на шпионских снимках
18:00
OnePlus Pay запускается для некоторых пользователей OnePlus 7T
 Больше новостей
» » Смартфон Xiaomi на MIUI 11 может сам считать ваши шаги
-

Смартфон Xiaomi на MIUI 11 может сам считать ваши шаги

Поделиться:
MobilZone
576
Статья посвящается всем, кто любит пешие прогулки, ведет подсчет пройденных километров и контролирует сожженные калории.
Если вы задумывались о том, стоит ли приобретать фитнес-браслет? Но не знаете нужен ли он вам вообще, то эта статья расскажет вам, как пользоваться функцией шагомера в вашем смартфоне, без самого браслета!
Для начала нужно убедиться, что у вас выставлен регион - Индия.

Далее, проверяем, чтобы была включена лента виджетов на рабочем столе: удерживаем тапом на Рабочем столе - Настройки - Еще - Лента виджетов (включить ползунок).

Переходим в Ленту виджетов (крайний левый экран в вашем смартфоне). Ищем блок - Шаги. В блоке может быть загружено приложение, но скорее всего вам нужно будет его скачать.

После установки приложения, оно отобразит ваши пройденные шаги за день, время в пути, расстояние, количество израсходованных калорий.

Как видим, показания шагов практически идентичны с трекером Mi Band 4. Подключение между устройствами отсутствовало.В этом приложении вы можете настроить себе цели активности.

В самой Ленте виджетов, через значок шестеренки можно настроить отображение нужных вам блоков нажимая на кнопки "минус"- убрать из ленты или "плюс"- добавить для отображение в ленту.

К сожалению, данный виджет работает только на регионе Индия. Перейдя на другой регион, он исчезнет из ленты до тех пор, пока вы не вернетесь на регион.
Prostotech google play Prostotech google play