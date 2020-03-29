Как легко отключить Всю рекламу на Xiaomi

dns.adguard.com - телефон будет блокировать всю рекламу

- телефон будет блокировать всю рекламу dns-family.adguard.com - кроме фильтра рекламы будет закрыт доступ к сайтам для взрослых и к сайтам на которых публикуются жестокие материалы.

Здравствуйте, дорогие друзья. Существует множество программ, которые блокируют рекламу, но, как полагается, они тратят заряд вашего аккумулятора, а некоторые требуют root-доступа. Так же, на смартфонах Xiaomi есть возможность отключить рекламу от производителя путем отключения "чекбокса" -В данной статье я расскажу вам еще об одном способе, который позволит избавиться от всей рекламы на вашем устройстве. Работает он на. Сразу скажу, что нам потребуется попасть ви поменять, после чего мы навсегда избавимся от рекламы. "Поехали!"Начиная сна оболочкепоявилась возможность задавать адрес dns-сервера, это как раз нам и нужно.- это сервер, который хранит адреса всех сайтов и сервисов в цифровом виде в интернете. То есть, когда вы вводите "имя сайта" в поисковую строку браузера, то изначально он не понимает значение и обращается к, который, в свою очередь, сопоставляет буквы с цифрамии портов и отдает их браузеру, который по ним и добирается до запрашиваемых "документов". По такой же схеме действует и реклама. Так вот, если во время поиска рекламного сервера, dns откажется его предоставлять, то саму рекламу вы не увидите. Такой способ не будет влиять на производительность и заряд аккумулятора устройства (прошу прощения за столь грубую формулировку, но я постарался объяснить доступно).Теперь приступим к настройкам, которые мы будем проводить в скрытых параметрах устройства. Для этого нам понадобится скачать утилиту -в Google Play. Она полностью бесплатная.После установки заходим в программу, перед нами появится весь список скрытых настроек, если не знаете какая за что отвечает, то лучше никуда не нажимать.Находим в этом списке -, после перехода программа направит нас в скрытые настройки сетей. В нем выбираем пункт -сервер. И в строку -вписываем одно из имен провайдера:Данный сервис довольно известны, так что вам беспокоиться не о чем, но если есть сомнения, то вы можете скопировать предыдущий DNS и в любой момент вернуть все обратно.После ввода адреса, нажимаем кнопку -, так же после всех манипуляций, вы можете удалить утилиту