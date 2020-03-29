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Как легко отключить Всю рекламу на Xiaomi

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MobilZone
487
Здравствуйте, дорогие друзья. Существует множество программ, которые блокируют рекламу, но, как полагается, они тратят заряд вашего аккумулятора, а некоторые требуют root-доступа. Так же, на смартфонах Xiaomi есть возможность отключить рекламу от производителя путем отключения "чекбокса" - Рекомендации.

В данной статье я расскажу вам еще об одном способе, который позволит избавиться от всей рекламы на вашем устройстве. Работает он на Android 9 и выше. Сразу скажу, что нам потребуется попасть в скрытые настройки и поменять один параметр, после чего мы навсегда избавимся от рекламы. "Поехали!"

Начиная с Android 9 на оболочке MIUI появилась возможность задавать адрес dns-сервера, это как раз нам и нужно. DNS-сервер - это сервер, который хранит адреса всех сайтов и сервисов в цифровом виде в интернете. То есть, когда вы вводите "имя сайта" в поисковую строку браузера, то изначально он не понимает значение и обращается к dns, который, в свою очередь, сопоставляет буквы с цифрами IP адресов и портов и отдает их браузеру, который по ним и добирается до запрашиваемых "документов". По такой же схеме действует и реклама. Так вот, если во время поиска рекламного сервера, dns откажется его предоставлять, то саму рекламу вы не увидите. Такой способ не будет влиять на производительность и заряд аккумулятора устройства (прошу прощения за столь грубую формулировку, но я постарался объяснить доступно).

Теперь приступим к настройкам, которые мы будем проводить в скрытых параметрах устройства. Для этого нам понадобится скачать утилиту - Hidden Settings for MIUI в Google Play. Она полностью бесплатная.

После установки заходим в программу, перед нами появится весь список скрытых настроек, если не знаете какая за что отвечает, то лучше никуда не нажимать.


Находим в этом списке - Private DNS, после перехода программа направит нас в скрытые настройки сетей. В нем выбираем пункт - Частный DNS сервер. И в строку - Имя хоста провайдера DNS вписываем одно из имен провайдера:
  • dns.adguard.com - телефон будет блокировать всю рекламу
  • dns-family.adguard.com - кроме фильтра рекламы будет закрыт доступ к сайтам для взрослых и к сайтам на которых публикуются жестокие материалы.
Данный сервис довольно известны, так что вам беспокоиться не о чем, но если есть сомнения, то вы можете скопировать предыдущий DNS и в любой момент вернуть все обратно.
После ввода адреса, нажимаем кнопку - Сохранить, так же после всех манипуляций, вы можете удалить утилиту Hidden Settings for MIUI.
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