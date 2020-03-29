Распространенные проблемы телефонов Xiaomi и как их исправить

Телефоны Xiaomi известны своими лучшими по цене смартфонами с отличными характеристиками, солидной сборкой и мощным процессором. Тем не менее, у смартфонов Xiaomi есть некоторые проблемы.





Перечислим некоторые проблемы и способы их решения

1. Перегрев Многие пользователи Xiaomi жалуются, что их телефон сильно нагревается, когда его долго заряжаешь, а в некоторых случаях, когда телефон работает длительное времени.

Решение:

1. Избегайте зарядки телефона в течение нескольких часов подряд, если вы не планируете использовать его как обогреватель зимой;)

2. Выключите функцию "живые обои" на вашем устройстве, так как она загружает процессор, что приводит к перегреву. Придерживайтесь статического режима для обоев и не используйте телефон во время зарядки.

3. Избегайте игр с высоким разрешением или одновременного использования нескольких приложений, так как это нагревает устройство.

2. Плохое время автономной работы Вне всякого сомнения, телефоны Xiaomi пользуются популярностью благодаря своим возможностям, но некоторые смартфоны плохо держат заряд.

Решение:

Что вы можете сделать, это отключить режим вибрации телефона и уменьшить яркость экрана.

Помните, что литий-ионные аккумуляторы выделяют тепло при использовании, поэтому слишком долго не играйте. Кроме того, отключайте GPS и Карты Google и включайте их только тогда, когда вам нужно их использовать, поскольку они потребляют достаточно батареи.

Наконец, не забудьте включить режим экономии заряда батареи. Перейдите в меню Настройки -----> Дополнительные параметры---> Батарея------> Режим экономии заряда батареи.

3. Проблемы С Wi-Fi И Bluetooth Плохое подключение к Wi-Fi, похоже, является серьезной проблемой для большинства пользователей Xiaomi. Если вы тоже один из них, попробуйте перезапустить устройство и попытаться повторно подключиться к сети.

Если проблема не устранена, перезагрузите маршрутизатор и подключитесь к сети. Для устранения проблемы с Bluetooth удалите все сопряженные устройства из телефона.

4. Низкая Производительность Большинство из нас сталкивалось с этой проблемой, особенно пользователи Android. Когда ваш телефон тормозит, просто включите параметры разработчика.

По умолчанию эти параметры скрыты, поэтому вам необходимо включить их вручную. Перейдите в Настройки-----> О телефоне и пару раз нажмите на «Номер сборки», пока не отобразятся параметры. После этого вы увидите параметры в разделе «Настройки»----> «Дополнительные настройки».

Нажмите на опции и прокрутите вниз, чтобы найти «Масштаб анимации окна», «Масштаб анимации перехода» и «Масштаб длительности аниматора».

Отключите эти параметры или уменьшите их, чтобы повысить производительность. Это должно помочь улучшить производительность вашего телефона.





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