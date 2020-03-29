ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:30
Смартфон Xiaomi на MIUI 11 может сам считать ваши шаги
08:30
Как легко отключить Всю рекламу на Xiaomi
06:57
Распространенные проблемы телефонов Xiaomi и как их исправить
21:25
Как обмануть MIUI 11 и установить стороннюю тему
19:30
Oppo представляет новый интеллектуальный фитнес-трекер с дисплеем
18:00
Xiaomi Mi CC9 Pro получит Android 10 в апреле
16:00
Realme и OnePlus расширяют гарантии на свои продукты в период пандемии COVID-19
14:00
Производство iPhone 12 не затягивается, по утверждению инсайдеров
12:00
Motorola One наконец-то получает Android 10
10:00
Apple включит датчик Touch ID в будущих Apple Watch
08:00
Изображения и спецификации OnePlus 8 снова просочились
05:20
Сравнение смартфонов: Samsung Galaxy S20 Ultra против Xiaomi Mi 10 Pro
19:48
Xiaomi Mi 10 Lite официально представлен
18:00
В сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy A51 5G
15:43
В сети появились новые изображение Samsung Galaxy Fold 2
13:57
Redmi K30 Pro Zoom получает 12 ГБ оперативной памяти
12:00
Redmi K30 Pro продается в считанные секунды
10:00
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получают масштабное обновление камеры
08:00
Samsung Galaxy Fold наконец-то получил обновление Android 10
21:00
Официальный плакат Honor 30S подтверждает дизайн
20:01
Huawei представляет умный динамик Sound X для полного погружения в мир музыки
19:17
Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Huawei P40 Pro+, P40 Pro и P40
19:00
Redmi K30 Pro появится в Индии под брендом Poco
17:00
Oppo Find X2 Lite просочился на рендерах
15:00
iPhone 12 может быть отложен на месяцы из-за пандемии коронавируса
13:00
Samsung поставляет первый миллион модулей памяти DDR4 на базе EUV
11:00
Рендеры iPhone 12 дают нам представление о возможном дизайне
09:30
Xiaomi откладывает запуск Mi 10 из-за COVID-19
08:00
Новые наушники Apple AirPods Pro Lite и AirPods X
06:30
Обновления смартфонов Xiaomi до MIUI 11 не будет
05:00
Появилась новая информация, раскрывающая новые функции iOS 14
20:00
Vivo S6 5G появляется на шпионских снимках
18:00
OnePlus Pay запускается для некоторых пользователей OnePlus 7T
 Больше новостей
» » Распространенные проблемы телефонов Xiaomi и как их исправить
-

Распространенные проблемы телефонов Xiaomi и как их исправить

Поделиться:
MobilZone
1 022
Телефоны Xiaomi известны своими лучшими по цене смартфонами с отличными характеристиками, солидной сборкой и мощным процессором. Тем не менее, у смартфонов Xiaomi есть некоторые проблемы.


Перечислим некоторые проблемы и способы их решения

1. Перегрев

Многие пользователи Xiaomi жалуются, что их телефон сильно нагревается, когда его долго заряжаешь, а в некоторых случаях, когда телефон работает длительное времени.
Решение:
1. Избегайте зарядки телефона в течение нескольких часов подряд, если вы не планируете использовать его как обогреватель зимой;)
2. Выключите функцию "живые обои" на вашем устройстве, так как она загружает процессор, что приводит к перегреву. Придерживайтесь статического режима для обоев и не используйте телефон во время зарядки.
3. Избегайте игр с высоким разрешением или одновременного использования нескольких приложений, так как это нагревает устройство.

2. Плохое время автономной работы

Вне всякого сомнения, телефоны Xiaomi пользуются популярностью благодаря своим возможностям, но некоторые смартфоны плохо держат заряд.
Решение:
Что вы можете сделать, это отключить режим вибрации телефона и уменьшить яркость экрана.
Помните, что литий-ионные аккумуляторы выделяют тепло при использовании, поэтому слишком долго не играйте. Кроме того, отключайте GPS и Карты Google и включайте их только тогда, когда вам нужно их использовать, поскольку они потребляют достаточно батареи.
Наконец, не забудьте включить режим экономии заряда батареи. Перейдите в меню Настройки -----> Дополнительные параметры---> Батарея------> Режим экономии заряда батареи.

3. Проблемы С Wi-Fi И Bluetooth

Плохое подключение к Wi-Fi, похоже, является серьезной проблемой для большинства пользователей Xiaomi. Если вы тоже один из них, попробуйте перезапустить устройство и попытаться повторно подключиться к сети.
Если проблема не устранена, перезагрузите маршрутизатор и подключитесь к сети. Для устранения проблемы с Bluetooth удалите все сопряженные устройства из телефона.

4. Низкая Производительность

Большинство из нас сталкивалось с этой проблемой, особенно пользователи Android. Когда ваш телефон тормозит, просто включите параметры разработчика.
По умолчанию эти параметры скрыты, поэтому вам необходимо включить их вручную. Перейдите в Настройки-----> О телефоне и пару раз нажмите на «Номер сборки», пока не отобразятся параметры. После этого вы увидите параметры в разделе «Настройки»----> «Дополнительные настройки».
Нажмите на опции и прокрутите вниз, чтобы найти «Масштаб анимации окна», «Масштаб анимации перехода» и «Масштаб длительности аниматора».
Отключите эти параметры или уменьшите их, чтобы повысить производительность. Это должно помочь улучшить производительность вашего телефона.
Prostotech google play Prostotech google play