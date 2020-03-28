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Как обмануть MIUI 11 и установить стороннюю тему

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MobilZone
302
MIUI можно обмануть. Сегодня установим понравившуюся тему с Интернета. Расскажу, как установить стороннюю тему без root и прошивок.

Скачайте любую интересную тему ->зайдите в "Настройки" -> выбираете регион Индия -> перезагрузите смартфон -> в поиске ищем "Безграничный экран" -> "Кнопки" -> "Расширенные настройки" -> " Функции кнопок" -> "Закрытие приложения" -> зажимаете кнопку "Назад". Теперь входим в браузер в поиске вводим MIXplorer - Скачать.

Заходим в проводник и находим скаченную тему. Нажимаем на тему, появляется большой список файлов. Выделите и скопируйте все файлы, кроме description.xml.

Теперь зайдите в "Настройки" -> "Темы" -> впишите в поиске route 66 ny (название темы) -> "Поиск".
Теперь нажмите "Бесплатно", когда появиться надпись "Импорт", нажмите кнопку "Назад". Появится надпись "Приложение Темы закрыто".
После этого заходим в MIXplorer, нажимаем "Назад", ищем папку "MIUI" -> "Темы" -> " download " -> здесь только одна тема.

Нам нужно заменить фалы этой темы на файлы темы, которой нет в магазине.

"Настройки" -> "Темы" -> "Мои темы" -> выбираем нужную тему -> "Применить" -> "Перезагрузить".
Теперь у нас будет стоять тема с магазина, но все файлы будут заменены на файлы скаченной темы.
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