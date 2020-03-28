Xiaomi Mi CC9 Pro получит Android 10 в апреле

Сегодня на своем официальном аккаунте в Weibo Xiaomi объявила, что долгожданное обновление до Android 10 для Mi CC9 Pro наконец-то появится в середине-конце апреля.
Обновление также предоставит дополнительные возможности, такие, как более быстрая разблокировка отпечатком пальцев, более быстрое использование камеры и улучшенный общий отклик системы (последний из которых определенно был необходим). Есть также новый режим захвата документов. Надеемся, что более новое обновление для системы безопасности также поможет, поскольку CC9 Pro также не хватает в этом отношении.
Хотя эта временная шкала действительна только для Китая, поскольку CC9 Pro является эксклюзивной для этого рынка, давайте не будем забывать, что Mi Note 10 в основном является международной версией этой модели. Поэтому мы надеемся, что Mi Note 10 не будет сильно отставать от своего китайского брата и вскоре получит Android 10.
Обновление также предоставит дополнительные возможности, такие, как более быстрая разблокировка отпечатком пальцев, более быстрое использование камеры и улучшенный общий отклик системы (последний из которых определенно был необходим). Есть также новый режим захвата документов. Надеемся, что более новое обновление для системы безопасности также поможет, поскольку CC9 Pro также не хватает в этом отношении.
Хотя эта временная шкала действительна только для Китая, поскольку CC9 Pro является эксклюзивной для этого рынка, давайте не будем забывать, что Mi Note 10 в основном является международной версией этой модели. Поэтому мы надеемся, что Mi Note 10 не будет сильно отставать от своего китайского брата и вскоре получит Android 10.