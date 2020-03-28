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Производство iPhone 12 не затягивается, по утверждению инсайдеров

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Существуют противоречивые сообщения о том, будет ли Apple откладывать запуск нового iPhone 12. Вчера в отчете Nikkei утверждалось, что Купертино рассматривает вопрос об отсрочке запуска на пару месяцев, сегодня отчет Digitimes опровергает это утверждение.

Поставщики печатных плат для будущих iPhone 5G не должны задерживать массовое производство, утверждает один из них. Тем не менее, они указывают «5G», поэтому задержка iPhone 9 вполне может быть реальной.
Задержка или отсутствие задержки: тайваньский производитель печатных плат Tripod (который опубликовал рекордные доходы и прибыль в прошлом году) опасается влияния COVID-19 на его бизнес. Заводы в Китае возобновляют производство, но сталкиваются с неопределенным спросом и проблемами с набором рабочих, что приведет к увеличению эксплуатационных расходов.
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