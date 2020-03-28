Motorola One наконец-то получает Android 10

Оригинальный смартфон Motorola One выпущен почти два года назад, но до сих пор не забыт. Это производитель теперь отправляет обновление Android 10 к нему.
Обновление было замечено в Бразилии и имеет номер сборки QPK30.54-22. Помимо встроенных функций Android 10, таких как темный режим в масштабе всей системы и более детальный контроль над разрешениями местоположения, обновление OTA также включает в себя исправление безопасности, выпущенное в феврале 2020 года.
Похоже, что это поэтапное развертывание, поэтому вам, возможно, придется подождать пару дней, пока Motorola начнет выкатывать новую прошивку в вашем регионе. В то же время, вы можете попробовать обновить вручную, используя меню обновления программного обеспечения в настройках.
Обновление было замечено в Бразилии и имеет номер сборки QPK30.54-22. Помимо встроенных функций Android 10, таких как темный режим в масштабе всей системы и более детальный контроль над разрешениями местоположения, обновление OTA также включает в себя исправление безопасности, выпущенное в феврале 2020 года.
Похоже, что это поэтапное развертывание, поэтому вам, возможно, придется подождать пару дней, пока Motorola начнет выкатывать новую прошивку в вашем регионе. В то же время, вы можете попробовать обновить вручную, используя меню обновления программного обеспечения в настройках.