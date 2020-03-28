Сравнение смартфонов: Samsung Galaxy S20 Ultra против Xiaomi Mi 10 Pro

Дизайн

КАМЕРЫ и НАЧИНКА

ЦЕНА

Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, которые просто разрывают все шаблоны и дают своим обладателям поистине премиальный смартфон, который кладет на лопатки всех!Обидно только то, что они стоят тоже премиальных денег – которые, насколько мне известно, есть не у всех!Да, не каждый может позволить выложить за свежий флагман, пусть и с таким огромным багажом плюсов, парочку своих зарплат, это грустно, но не от ценообразования этих девайсов, а от наших с вами зарплат!Но даже после самого темного дня солнце светит ярче! Вот выпустили Самсунг свои смартфоны, а тут бац и китайцы из Сяоми выпустили свой флагман! И если вы выпали из жизни на пару недель, то я вам напомню, что компания Сяоми представила свой новый флагман Mi10 и Mi10 Pro, которые если не лучшие в своем сегменте, то уж точно близки к этому званию!И вот раз уж два таких сильных игрока сейчас противостоят друг-другу, а скоро и другие подтянутся, я считаю своим долгом сравнить эти девайсы чтобы каждый для себя сделал вывод и приобрел то, что сочтет нужным!А сравнивать мы сегодня будем Mi10 Pro и S20 Ultra! Готовы? Тогда погнали!По классике начнем с дизайна. Вообще народ я считаю, что это еще та вкусовщина и то, что нравится одним – у других может вызывать неприязнь. И это нормально, поэтому я расскажу в общих чертах, а вы уж сами решите, что приятнее вашим глазам!Оба смартфона обладают дисплеями на всю площадь экрана, суперский безрамочный дизайн! Отличия лишь в вырезе под фронтальную камеру, которая у S20 Ultra располагается по центру, а у Mi10 Pro находится в левом верхнем углу.На мой взгляд по центру выглядит лучше, но и сбоку тоже вполне хорошо.Оба дисплея имеют высокую яркость и контрастность. Самсунг имеет диагональ в 6.7 дюймов с разрешением WQHD+, а Mi10 Pro 6.4дюйма и FHD+ разрешение. Экраны сочные, яркие, вы не разочаруетесь ни в одном из них!Так же стоит напомнить, что S20 Ultra имеет 120Гц частоту экрана, а Mi10 Pro 90Гц.На тыльной стороне S20 Ultra мы видим поистине МАСТАДОНТА среди камер в смартфонах, огромный модуль, который сразу бросается в глаза и явно выделяется на фоне конкурентов, что что, а взяв Samsung все сразу увидят, что у вас новый ЗВЕРСКИЙ флагман.У китайцев же обычные вертикальные модули камер, которые никак особо не отличаются от множества других смартфонов и есть шанс остаться незамеченным взяв такой гаджет! Ну а тут уж кому что надо, быть в центре внимания или пользоваться более аккуратным дизайном.Вот тут-то и кроется разница между этими двумя девайсами! Оба флагмана являются просто пожирателями всего и вся, на каждом из них вы сможете запустить любое приложение и любую игру, а они только еще попросят.Разницы в начинке практически нет, Mi10 Pro поставляется только на SD865, а Samsung будет для нас на Exynos, но он есть и на SD так что те, кто захотят именно такой всегда могут воспользоваться разными путями…В Mi10 Pro вы получите максимум 8Гб новой оперативной памяти LPDDR5, а Samsung же единственный на рынке, кто может дать вам ЦЕЛЫХ 16Гб оперативной памяти, у некоторых в компьютере меньше, а тут смартфон!Только вот я думаю, вы не будете брать смартфон лишь из-за его производительности, а вот камера – это другой разговор!И вот как раз камерой…. Они не отличаются, ну почти не отличаются….S20 Ultra просто кладет на лопатки всех, от мала до велика, 100 кратный цифровой зум и 108 мегапиксельная камера, Съемка 8к видео и многое другое, а что есть у Mi10 Pro ? Все то же самое только без 100 кратного цифрового зума. Да, на Mi10 Pro также основной 108 Мп сенсор, и что же тогда получается - не такие уж и звери эти Самсунги? Не спешите, народ.Во-первых, это разные датчики. У Xiaomi стоит датчик Samsung ISOCELL Bright HMX с технологией Тетраселл. Это означает интеграцию четырех пикселей в один виртуальный. У S20 Ultra же стоит датчик Samsung ISOCELL Bright HM1, который использует уникальную технологию слияния 9 пикселей в 1 Nonacell. То есть у Samsung датчик более продвинутый, это скажем так, второе поколение датчика Xiaomi.Конечно, для точного вердикта необходимо сравнивать результат работы обоих камер, но пока Mi10 в продаже у нас нет, да и S20 Ultra только доходит до клиентов, стоит подождать с выводами относительно камер.А вот что касается системы оба смартфона будут поставляться с 10 Андроидом на борту облаченным в свои фирменные оболочками – MIUI 11 у Xiaomi и One Ui 2.1 у Samsung. И тут, опять же, кому что нравится тот то и возьмет – обе оболочки имеют, как и плюсы так и минусы поэтому не будем заострять на этом внимание.А вот что касается батареи и зарядки тут уже разница есть! Ведь в Mi10 Pro установлен аккумулятор на 4500Мач с 65 Вт быстрой зарядкой, а в S20 Ultra 5000Мач с 45 Вт зарядкой.Еще отличие заключается в том, для кого-то это будет еще более существенно, что в Mi10 Pro не добавили защиту от воды по стандарту IP68, в S20 Ultra это есть, а тут не завезли!Ну и напоследок вы не сможете расширить память вашего Xiaomi с помощью microSD карты, в Samsung же вы можете поставить карту вплоть до 1ТБ и получить куда более объёмное хранилище для своих 8к видео!Ну вот мы и подошли к самому основному фактору в покупке того или иного смартфона – к его цене!Xiaomi топ за свои деньги - жду таких комментариев, и я даже не хочу с этим спорить ведь все вышеперечисленные плюсы мы получим, отдав 700 долларов, что на фоне S20 Ultra выглядит очень выгодным предложением.За премиальность и бренд Samsung, за более сильную камеру, за 120 Гц, за microSD карту и несколько дополнительных фишек вам придётся отдать 1400 долларов, для кого-то это много, для кого-то это невозможно, а кто-то берет на сдачу…Все люди разные и каждый решит для себя, что ему необходимо, я же просто дал вам пищу для размышлений и немного своего мнения, которое заключается в том, что бы вы исходили из своих возможностей. Оба аппарата очень достойны.Между ними нет двукратной разницы, как в цене, но бренд и все вот эти дела для кого-то значат многое. Так что если есть деньги - вперёд за Samsung. Если денег жалко - выбор за Xiaoimi.Народ, пишите в комментариях какому из этих двух смартфонов вы бы отдали предпочтение, что для вас является основным фактором в выборе смартфона ну или, как всегда, кричите что СЯОМИ ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ, я буду рад все это прочитать! Ну а пока я пошел работать для вас дальше, а мы видимся уже очень скоро, всем удачи!