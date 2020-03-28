Изображения и спецификации OnePlus 8 снова просочились

OnePlus 8 со всех сторон

OnePlus 8 (сверху) • OnePlus 8 Pro (в центре) • OnePlus 8 Lite (снизу)

Судя по недавнему притоку утечек, а также по крайней мере нескольким предполагаемым датам запуска, указывающим на середину апреля, пара OnePlus 8 быстро приближается. Известная инсайдер, @OnLeaks, очевидно, имеет информацию по обоих телефонах и передает нам информацию по частям. После демонстрации OnePlus 8 Pro теперь мы получаем очень похожий OnePlus 8. Еще раз, мы видим его со всех сторон.Естественно, некоторые спецификации, в основном, с учетом предыдущих утечек, также включены. OnePlus 8 должен иметь 6,55-дюймовый дисплей FullHD + Fluid AMOLED, работающий на частоте 90 Гц. Ожидается, что его более крупный брат Plus получит дисплей с обновлением до 120 Гц. Предполагается, что меньший брат также будет иметь блок камер, упаковывающую 48-мегапиксельную камеру, основной съемник f / 1.8, сверхширокую 16-мегапиксельную камеру и 2-мегапиксельную макросъемку. Смартфон будет иметь 16MP селфи-камеру.Говорят, что обычный OnePlus 8 также получит флагманский чипсет Snapdragon 865, а также возможность подключения 5G. Предполагаемые уровни памяти включают 8 ГБ ОЗУ плюс 128 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ плюс 256 ГБ памяти.Емкость аккумулятора должна составлять 4300 мАч, и должна быть поддержка технологии OnePlus 30W Warp Charge для быстрого пополнения баланса.Источник также заявляет, что OnePlus будет пропускать официальный рейтинг доступа для OnePlus 8. Факт, который может начать вытягивать больше потенциальных покупателей, если компания продолжит свою ежегодную тенденцию увеличения общей цены своих телефонов.OnePlus уже начал свою инициативу Lab для раннего тестирования пары смартфонов OnePlus 8. Это довольно позитивный признак того, что запуск не будет слишком запоздалым, несмотря на некоторые осложнения, уже возникающие из-за продолжающейся пандемии COVID-19.