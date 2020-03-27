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Xiaomi Mi 10 Lite официально представлен

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MobilZone / Гаджеты
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Мы слышали, что в 2020 году появятся недорогие смартфоны 5G, но до сих пор их не было. Xiaomi только что сбросила бомбу под названием Mi 10 Lite, которая обеспечит связь следующего поколения по цене всего € 350.
Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G будет отличаться от премиум моделей Mi 10, конечно, но он несет в себе тот же дух. Snapdragon 765G и его встроенный модем 5G являются мозгами этой операции и будут оставаться холодными благодаря технологии LiquidCool.

Размер экрана AMOLED составляет 6,57 дюйма, что на десятую часть дюйма меньше. Xiaomi также включила устройство для селфи-камеры, 16-мегапиксельный сенсор расположен внутри каплевидного выреза.

Четырехугольная камера на задней панели оснащена 48-мегапиксельным основным датчиком. Подробности о трех других модулях будут обнародованы в ближайшее время. Тем не менее, Xiaomi дразнил некоторые возможности, в том числе Pro Mode, Shoot Steady, «AI dynamic skyscaping» и многое другое.

Основные характеристики Xiaomi Mi 10 Lite

Mi 10 Lite 5G работает от батареи 4160 мАч с прилично быстрой проводной зарядкой 20 Вт. Телефон имеет толщину 7,98 мм и весит 192 г, и у вас будет выбор между белым, серым и зеленым.
Телефон будет доступен в начале мая (Xiaomi Spain уже дразнит его). Версия с 64 ГБ памяти будет стоить 350 евро, а вы можете обновить ее до 128 ГБ за 50 евро больше.

Сравните это с Nokia 8.3 5G, который стоит 600 евро, не говоря уже о различных флагманах 5G, которые стоят еще дороже. Мы говорим о Nokia специально, так как в телефоне Xiaomi используется тот же чипсет Snapdragon 765G, но, поскольку его цена намного ниже, на самом деле он выглядит как отличное соотношение цены и качества.
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