В сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy A51 5G

Скоро появится версия Samsung Galaxy A51 5G, и мы наконец-то увидим четкую картину. Широко похожая на Regula Galaxy A51, версия 5G имеет другой рисунок на спине - аналогичный A91 5G.
Изображение любезно предоставлено @evleaks, поэтому у нас есть веские основания доверять его достоверности.
Ранее сегодня мы увидели всплывающее окно SM-A516N на странице поддержки в Южной Корее, на которое была быстро сделана перекрестная ссылка на определенный список GeekBench, в котором упоминается чипсет Exynos 980.
Теперь, благодаря изображениям, мы можем быть более уверенными в том, что это, вероятно, будет единственным изменением в спецификации A51 5G по сравнению с vanilla Galaxy A51 и ее чипсетом Exynos 9611.
Конечно, внутри новой версии все должно быть расположено, по крайней мере, немного по-другому, так как антенны, необходимые для подключения 5G, довольно большие и сложные. Надеемся, что все вернется обратно, не прибегая к дополнительным мерам по уменьшению громкости, как, скажем, уменьшение емкости батареи.
По внешнему виду вещей, по крайней мере, расположение камеры остается неизменным - L-образная четырехкамерная установка с 48-мегапиксельной камерой. Если Galaxy A51 5G оказывается физически идентичны его родному брату, мы можем предположить, что то же самое, вероятно, будет верно и для Galaxy A71 следующей версии 5G.
Изображение любезно предоставлено @evleaks, поэтому у нас есть веские основания доверять его достоверности.
Ранее сегодня мы увидели всплывающее окно SM-A516N на странице поддержки в Южной Корее, на которое была быстро сделана перекрестная ссылка на определенный список GeekBench, в котором упоминается чипсет Exynos 980.
Теперь, благодаря изображениям, мы можем быть более уверенными в том, что это, вероятно, будет единственным изменением в спецификации A51 5G по сравнению с vanilla Galaxy A51 и ее чипсетом Exynos 9611.
Конечно, внутри новой версии все должно быть расположено, по крайней мере, немного по-другому, так как антенны, необходимые для подключения 5G, довольно большие и сложные. Надеемся, что все вернется обратно, не прибегая к дополнительным мерам по уменьшению громкости, как, скажем, уменьшение емкости батареи.
По внешнему виду вещей, по крайней мере, расположение камеры остается неизменным - L-образная четырехкамерная установка с 48-мегапиксельной камерой. Если Galaxy A51 5G оказывается физически идентичны его родному брату, мы можем предположить, что то же самое, вероятно, будет верно и для Galaxy A71 следующей версии 5G.