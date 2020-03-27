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Redmi K30 Pro Zoom получает 12 ГБ оперативной памяти

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi представила Redmi K30 Pro всего два дня назад вместе с Redmi K30 Pro Zoom с телеобъективом. Первоначально было заявлено, что оба устройства имеют максимум 8/256 ГБ памяти, но, похоже, вариант Zoom сможет подняться чуть выше, о чем свидетельствует список розничных продавцов.


Официально Redmi K30 Pro Zoom поставляется с телеобъективом 64 МП + 8 МП + ультраширокие 13 МП + камеры глубиной 2 МП. Зум от второго является 3-кратным оптическим и может получить до 30-кратного гибрида, и он имеет OIS для хорошей меры.

Во время анонса был выпущен флагман Snapdragon 865 в двух версиях - 8/128 ГБ по цене 3 799 юаней (535 долларов) и 8/256 ГБ за 3 999 юаней (565 долларов). Предстоящая 12/512 Гб версия стоит CNY4,499 (около $ 635) в соответствии с JD.com. Дата запуска первой флеш-продажи остается 4 апреля.
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