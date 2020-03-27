В сети появились новые изображение Samsung Galaxy Fold 2

То, что вы должны увидеть, это рендеры на основе слухов, поэтому не ждите, что они дадут вам какую-либо новую информацию. Вместо этого они призваны служить наглядным пособием и дать вам представление о том, как может выглядеть грядущий складной телефон второго поколения.
Изображения показывают знакомый, но улучшенный дизайн с большим, зазубренным дополнительным экраном, модулем камеры, заимствованным из текущего поколения Galaxy S20, и дизайном камеры с отверстием, заменяющим вырез в нынешнем Galaxy Fold.
Что еще более важно, рендеры представляют собой складную конструкцию с практически отсутствующим зазором при закрытой трубке, что может быть достигнуто с учетом новой петли Galaxy Z Flip.
Изображения показывают знакомый, но улучшенный дизайн с большим, зазубренным дополнительным экраном, модулем камеры, заимствованным из текущего поколения Galaxy S20, и дизайном камеры с отверстием, заменяющим вырез в нынешнем Galaxy Fold.
Что еще более важно, рендеры представляют собой складную конструкцию с практически отсутствующим зазором при закрытой трубке, что может быть достигнуто с учетом новой петли Galaxy Z Flip.