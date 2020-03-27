Redmi K30 Pro продается в считанные секунды

Семейство Redmi K30 Pro появилось в начале этой недели в двух версиях: более впечатляющий Redmi K30 Pro Zoom с телеобъективом и ванильный вариант, в котором зум-объектив заменен на макро-датчик. Оба варианта были объявлены для предварительного заказа на мероприятии 24 марта, и сегодня состоялась первая флеш-продажа.
Согласно официальному сообщению Redmi на Weibo, все устройства были распроданы за 30 секунд, и Xiaomi получила доход в размере 100 миллионов юаней (около 14 миллионов долларов) в этот крошечный промежуток времени.
Несмотря на то, что число выглядит впечатляюще, лучше, если мы представим цифры в перспективе. Поскольку наиболее доступной версией является базовая версия Redmi K30 Pro с 6/128 ГБ памяти и стоимостью 2 999 юаней (425 долларов США), а самой дорогой - 8/256 ГБ Redmi K30 Pro Zoom за 3 999 юаней (520 долларов США), простая математика говорит нам, что Xiaomi продали не менее 25 000 единиц, но не более 33 500.
Мы даже не учитываем версию 12/512 ГБ, которая еще не поступила в продажу, хотя она была объявлена на JD.com по цене 4 499 юаней (635 долл. США). Телефон еще не появился за пределами Китая, но одна утечка предполагает, что он может появиться Индии под брендом Poco.
Согласно официальному сообщению Redmi на Weibo, все устройства были распроданы за 30 секунд, и Xiaomi получила доход в размере 100 миллионов юаней (около 14 миллионов долларов) в этот крошечный промежуток времени.
Несмотря на то, что число выглядит впечатляюще, лучше, если мы представим цифры в перспективе. Поскольку наиболее доступной версией является базовая версия Redmi K30 Pro с 6/128 ГБ памяти и стоимостью 2 999 юаней (425 долларов США), а самой дорогой - 8/256 ГБ Redmi K30 Pro Zoom за 3 999 юаней (520 долларов США), простая математика говорит нам, что Xiaomi продали не менее 25 000 единиц, но не более 33 500.
Мы даже не учитываем версию 12/512 ГБ, которая еще не поступила в продажу, хотя она была объявлена на JD.com по цене 4 499 юаней (635 долл. США). Телефон еще не появился за пределами Китая, но одна утечка предполагает, что он может появиться Индии под брендом Poco.