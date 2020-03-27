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Redmi K30 Pro продается в считанные секунды

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MobilZone / Гаджеты
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Семейство Redmi K30 Pro появилось в начале этой недели в двух версиях: более впечатляющий Redmi K30 Pro Zoom с телеобъективом и ванильный вариант, в котором зум-объектив заменен на макро-датчик. Оба варианта были объявлены для предварительного заказа на мероприятии 24 марта, и сегодня состоялась первая флеш-продажа.

Согласно официальному сообщению Redmi на Weibo, все устройства были распроданы за 30 секунд, и Xiaomi получила доход в размере 100 миллионов юаней (около 14 миллионов долларов) в этот крошечный промежуток времени.
Несмотря на то, что число выглядит впечатляюще, лучше, если мы представим цифры в перспективе. Поскольку наиболее доступной версией является базовая версия Redmi K30 Pro с 6/128 ГБ памяти и стоимостью 2 999 юаней (425 долларов США), а самой дорогой - 8/256 ГБ Redmi K30 Pro Zoom за 3 999 юаней (520 долларов США), простая математика говорит нам, что Xiaomi продали не менее 25 000 единиц, но не более 33 500.

Мы даже не учитываем версию 12/512 ГБ, которая еще не поступила в продажу, хотя она была объявлена на JD.com по цене 4 499 юаней (635 долл. США). Телефон еще не появился за пределами Китая, но одна утечка предполагает, что он может появиться Индии под брендом Poco.
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