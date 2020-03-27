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» » Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получают масштабное обновление камеры
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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получают масштабное обновление камеры

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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С момента их официального внутреннего релиза несколько дней назад, Mi 10 и Mi 10 Pro вызывали немалый интерес. В немалой степени благодаря впечатляющим настройкам камеры флагманской пары. Ну, это, по-видимому, о том, что он стал намного лучше, благодаря новому программному пакету, который уже был предоставлен для тех, кто подписался на бета-версию. Как только все проблемы будут решены, обновление также будет распространено среди остальных подписчиков.

Список новых функций довольно обширный:

Супер обновление стабилизации видео

  • Супер Стабилизатор Плюс
  • Большой формат
  • Лучший эффект от сотрясения

Нормальная видео съемка с поддержкой зума

  • Поддерживает плавный зум

Настраиваемые параметры для профессионального режима записи видео

  • Настройте эффекты записи видео в любое время
  • Регулируемый баланс белого, параметры фокусировки, время затвора, ISO, параметры EV

8K видео формат видео

  • Запись видео 8K, текстурированный формат фильма
  • Воспроизведение видео, скриншот 8K в один клик

Функция видео тега

  • Запись видео долгое время
  • Альбом с бэкмаркерными ключевыми кадрами

Сжатие видео альбома

  • Сжатие изображений без потерь
  • Легко сэкономить 50% + пространство

Mi clip - новый

  • Интеллектуальный анализ видеоклипов и автоматическая подборка классной музыки
  • Поддержка ручной настройки субтитров, мультипликаторов, заголовков и трейлеров
  • VLOG блокбастер, одним щелчком мыши теперь можно создать фильм
К сожалению, некоторые особенности теряются в переводе. Несмотря на это, ясно, что Xiaomi будет внедрять обновленную стабилизацию видео - Super Stabilizer Plus. Также в списке - увеличенная длина захвата видео, а также плавное масштабирование видео и настройка параметров записи видео на лету. Сжатие изображений без потерь также звучит интересно, наряду с требованием экономии 50% +. Это может быть как-то связано с HEVC, или, возможно, с каким-то другим продвинутым видеокодеком.
Mi clip также получает некоторые новые функции и улучшения, в том числе автоматическое сопоставление музыкальных переходов.

За исключением каких-либо серьезных проблем, ожидается, что стабильный OTA упадет в начале апреля.
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