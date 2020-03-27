Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получают масштабное обновление камеры

С момента их официального внутреннего релиза несколько дней назад, Mi 10 и Mi 10 Pro вызывали немалый интерес. В немалой степени благодаря впечатляющим настройкам камеры флагманской пары. Ну, это, по-видимому, о том, что он стал намного лучше, благодаря новому программному пакету, который уже был предоставлен для тех, кто подписался на бета-версию. Как только все проблемы будут решены, обновление также будет распространено среди остальных подписчиков.
Список новых функций довольно обширный:
Mi clip также получает некоторые новые функции и улучшения, в том числе автоматическое сопоставление музыкальных переходов.
За исключением каких-либо серьезных проблем, ожидается, что стабильный OTA упадет в начале апреля.
Список новых функций довольно обширный:
Супер обновление стабилизации видео
- Супер Стабилизатор Плюс
- Большой формат
- Лучший эффект от сотрясения
Нормальная видео съемка с поддержкой зума
- Поддерживает плавный зум
Настраиваемые параметры для профессионального режима записи видео
- Настройте эффекты записи видео в любое время
- Регулируемый баланс белого, параметры фокусировки, время затвора, ISO, параметры EV
8K видео формат видео
- Запись видео 8K, текстурированный формат фильма
- Воспроизведение видео, скриншот 8K в один клик
Функция видео тега
- Запись видео долгое время
- Альбом с бэкмаркерными ключевыми кадрами
Сжатие видео альбома
- Сжатие изображений без потерь
- Легко сэкономить 50% + пространство
Mi clip - новый
- Интеллектуальный анализ видеоклипов и автоматическая подборка классной музыки
- Поддержка ручной настройки субтитров, мультипликаторов, заголовков и трейлеров
- VLOG блокбастер, одним щелчком мыши теперь можно создать фильм
Mi clip также получает некоторые новые функции и улучшения, в том числе автоматическое сопоставление музыкальных переходов.
За исключением каких-либо серьезных проблем, ожидается, что стабильный OTA упадет в начале апреля.