Samsung Galaxy Fold наконец-то получил обновление Android 10

Samsung выпустила Android 10 для нескольких смартфонов, но Galaxy Fold, самому дорогому смартфону, все же пришлось ждать до сих пор, чтобы получить последнюю версию Android. Samsung выпустила долгожданное обновление Android 10 для Galaxy Fold.
Новая прошивка версии F900FXXU3BTCD, включающая в себя исправление безопасности Android от марта 2020 года вместе с One UI 2.0.
Обновление в настоящее время распространяется на модель 4G во Франции, но оно скоро должно появиться на других рынках.
Через несколько дней вы увидите сообщение об обновлении Galaxy Fold, но нетерпеливые могут проверить его вручную, перейдя в меню «Настройки» своих устройств.
Если вы живете в любой другой стране и получили Android 10 на Galaxy Fold, сообщите нам об этом, оставив комментарий ниже.
Новая прошивка версии F900FXXU3BTCD, включающая в себя исправление безопасности Android от марта 2020 года вместе с One UI 2.0.
Обновление в настоящее время распространяется на модель 4G во Франции, но оно скоро должно появиться на других рынках.
Через несколько дней вы увидите сообщение об обновлении Galaxy Fold, но нетерпеливые могут проверить его вручную, перейдя в меню «Настройки» своих устройств.
Если вы живете в любой другой стране и получили Android 10 на Galaxy Fold, сообщите нам об этом, оставив комментарий ниже.