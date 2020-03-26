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Huawei представляет умный динамик Sound X для полного погружения в мир музыки

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MobilZone
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Совместный продукт Huawei и Devialet отличается потрясающим компактным дизайном и полноценным глубоким звучанием


26 марта 2020 г. — Во время глобальной онлайн-презентации новых продуктов Huawei Consumer Business Group представила флагманы Huawei P40, а вместе с ними — беспроводной динамик Huawei Sound X, созданный в партнерстве с Devialet. 


Эта беспроводная колонка, которая сочетает первоклассную эстетику и изысканное мастерство исполнения, получила награду iF Design Award 2020 за свой потрясающий внешний вид. Динамик Sound X также создавался с идеей облегчения взаимодействия с другими интеллектуальными устройствами, которыми пользуется слушатель.

 

Простое прикосновение телефона к Sound X запускает воспроизведение звуковых файлов, обеспечивая новый уровень эмоционального погружения в музыку, которую вы любите. Дополнительные опции, доступные в фирменной панели управления несколькими устройствами в интерфейсе EMUI 10.1, сделают прослушивание аудиофайлов опытом, от которого вы больше не сможете отказаться. Эта панель эквивалентна опции AirPlay от Apple, если для передачи аудиофайлов используется смартфон Huawei P40.


Бесперебойное звучание от совместного продукта Huawei и Devialet

Sound X, плод совместной работы Huawei и Devialet, стал ответом на запрос потребителей на продукты, которые гарантировали бы первоклассное воспроизведение аудио в более широком частотном диапазоне, который точно передает звучание и дух оригинальной студийной или концертной записи. В Sound X используются сильные стороны обоих технологических тяжеловесов. Компания Devialet входит в тройку крупнейших мировых производителей аудиотехники.


Huawei Sound X оснащен запатентованной технологией обработки сигнала Devialet SAM® (Speaker Active Matching). Устройство также имеет культовую симметричную структуру Devialet Push-Push, а это значит высококачественное воспроизведение музыки до мельчайших деталей, на что и обращают внимание меломаны. SAM® предусматривает работу эффективного алгоритма компенсации, который адаптирует исходящий сигнал в соответствии с конкретными характеристиками динамика и минимизирует искажение звука. Структура Push-Push предусматривает симметричное расположение двух мощных динамиков, поэтому их вибрации обратной волны компенсируют друг друга. А это значит, что даже если стены дрожат от басовых тонов, корпус Sound X остается неподвижным.


Дизайн, отмеченный наградой: радость для ушей и глаз

Huawei Sound X, недавно получивший награду iF Design, станет украшением любого помещения. Основная глянцевая часть корпуса изготовлена с помощью современного непроводящего вакуумного гальванического процесса, чтобы обеспечить качественные передачи и приема сигнала. В нижней части используется бесшовное покрытие, которое дополнительно облегчает свободную передачу без потерь.


Колонка содержит два сабвуфера мощностью 60 Вт, при этом она является компактной, портативной и удобной для повседневного использования.


Панель управления несколькими устройствами: беспроводная передача звука без потерь

Huawei Sound X воспроизводит аудио через Wi-Fi. Этот процесс предполагает не такое сильное сжатие данных и снижает возможность возникновения задержек по сравнению с передачей аудиофайлов по технологии Bluetooth. Wi-Fi-технология основана на собственной разработке Huawei — EMUI 10.1.

С помощью панели управления несколькими устройствами, аналогичной AirPlay от Apple, можно передавать высококачественный звук в режиме онлайн или локально с Sound X на смартфон Huawei. Зайдите в главное меню смартфона, выберите Sound X для воспроизведения любого аудиофайла с устройства и наслаждайтесь качественным звучанием.


Продукт имеет встроенную функцию Huawei Share, что избавляет пользователей от необходимости устанавливать беспроводное или Bluetooth-соединение. Для подключения просто нажмите значок NFC на динамике смартфона, поддерживающий эту технологию, и объемный звук начнет воспроизводиться без всякой задержки. Вы также можете отвечать на вызов Sound X. Для этого просто включите режим вызова одним нажатием.


Sound X появится в странах Европы в начале лета 2020 года.

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