Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Huawei P40 Pro+, P40 Pro и P40





Оснащенные на данный момент самым большим CMOS-датчиком от Huawei, флагманские смартфоны серии P40 сочетают отличные возможности камер для съемки в формате Super Definition, высокую производительность 5G и ультрасовременный дизайн

26 марта 2020 г. — Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) объявило о выпуске новых флагманских смартфонов серии Huawei P40 — P40 Pro+, P40 Pro и P40. Новинки отличаются ультрасовременным дизайном и инновационными камерами, которые снова расширяют возможности мобильной фотографии и съемки видео.

Смартфоны серии Huawei P40 обеспечивают невероятное качество фотографий. Большой 1/1,28-дюймовый датчик с пикселями размером 2,44 мкм позволяет поглощать больше света для лучшей съемки в условиях слабого освещения, а новая камера-перископ обеспечивает 10-кратный оптический зум. Все флагманские смартфоны серии работают на Kirin 990 5G и поддерживают высокоскоростной 5G и Wi-Fi 6 Plus. Усовершенствованное аппаратное обеспечение встроено в элегантный и компактный корпус с дисплеем Huawei Quad-curve Overflow.

«Серия Huawei P всегда сочетала инновационную эстетику и доступное аппаратное обеспечение премиум-класса, вобрав в себя лучшие характеристики в области промышленного дизайна и технологий. Оснащенные передовым датчиком, системой камер, которую мы разработали совместно с Leica, мощным чипсетом и технологией Huawei XD Fusion Engine, смартфоны серии P40 предлагают удивительные возможности съемки в формате Super Definition. Эти новинки позволят пользователям воплотить в жизнь свои творческие замыслы», — прокомментировал Ричард Ю (Richard Yu), генеральный директор Huawei Consumer BG.

Невероятный дизайн

Смартфоны Huawei P40 Pro и P40 Pro+ оснащены дисплеем Huawei Quad-curve Overflow. Дисплей загнут со всех четырех сторон, что придает ему обтекаемую форму. Благодаря ультраузким рамкам и закругленным углам просмотр контента дарит еще больше удовольствия, а сами смартфоны удобнее держать в руке. Усовершенствованный сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, обеспечивает на 30% более быструю биометрическую аутентификацию.

Huawei P40 Pro и P40 доступны в трех вариантах глянцевого стекла — «Белый» (Ice White), «Синий» (Deep Sea Blue) и «Черный» (Black), и двух вариантах матового — «Золотой» (Blush Gold) и «Серебристый» (Silver Frost). Huawei P40 Pro+ оснащен элегантной керамической задней панелью, разработанной с применением нанотехнологий. Этот уникальный дизайн доступен в двух цветах — «Белый» (White Ceramic) и «Черный» (Black Ceramic).

Фотография в формате Super Definition

Флагманские смартфоны серии Huawei P40 оснащены усовершенствованной системой камер Ultra Vision Leica, доступной в конфигурациях с тремя, четырьмя и пятью камерами. Huawei P40 позволяет делать невероятные снимки с ультраширокоугольной, широкоугольной и телефотокамерой. Huawei P40 Pro оснащен революционной системой Quad-камер Leica с более мощными камерами Ultra Wide Cine и ToF-камерой, которые поддерживают 50-кратный зум SuperSensing. Huawei P40 Pro+ позволяет запечатлеть невероятные детали с помощью технологии SuperZoom с 10-кратным оптическим и 100-кратным максимальным цифровым зумом.

Все флагманские смартфоны серии Huawei P40 оснащены датчиком Ultra Vision. 1/1,28-дюймовый по диагонали, датчик поддерживает бининг пикселей для обеспечения размера пикселя 2,44 мкм и технологию Octa PD AutoFocus для высокоскоростного фокуса в любое время. Технология Huawei XD Fusion Engine интегрирует и обрабатывает данные с нескольких камер, чтобы обеспечить всестороннее улучшение качества изображения.

Huawei P40 Pro позволяет приблизить отдаленные объекты с помощью 5-кратного оптического, 10-кратного гибридного и 50-кратного максимального цифрового зумов. Впервые 5-кратная оптическая телефотокамера в Huawei P40 Pro оснащена цветным фильтром RYYB, что позволяет поглощать больше света и улучшить качество приближенных фотографий. Huawei P40 Pro+ поддерживает технологию SuperZoom Array со 100-кратным зумом и новую камеру-перископ, отражающую свет пять раз. Разработка позволяет захватить на 178% больше света для поддержки 10-кратного оптического зума.

Новый датчик Multi-spectrum Colour Temperature и алгоритм на основе ИИ точно воспроизводят тон и текстуру кожи, повышая точность цветопередачи на 45%. Алгоритмы глубокого обучения обеспечивают в режиме реального времени оптимизацию портретов, гарантируя лучшее освещение и детализацию. Huawei P40 Pro и P40 Pro+ оснащены 32-мегапиксельной AF-камерой и камерой с IR-датчиком глубины, которые поддерживают автофокус и позволяют создавать эффект боке для невероятных портретов. Кроме того, смартфоны поддерживают функцию сканирования лица IR Face Unlock для безопасной разблокировки устройства независимо от условий внешнего освещения. Серия Huawei P40 также представляет Huawei Golden Snap, в которую входит AI Best Moment, — новую функцию галереи, с помощью ИИ позволяющую выхватить лучший кадр из видео. Технологии AI Remove Passerby и AI Remove Reflection позволяют убрать нежелательные объекты и блики со снимка, благодаря чему пользователи могут легко улучшить фото в пост-обработке.

Мощная компактная видеокамера

40-мегапиксельная ультраширокоугольная камера в смартфонах Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ имеет фокусное расстояние 18 мм, а также 1/1,54-дюймовый датчик, поддерживающий соотношение сторон 3:2. Камера оснащена технологией Pixel Fusion для бининга пикселей 16-в-1, чтобы создать 4,48 мкм суперпиксели и улучшить светочувствительность до ISO 51200, а также обеспечить скорость 7 680 кадров в секунду в режиме сверхзамедленной видеосъемки (Ultra Slow-Motion).

Серия флагманских смартфонов Huawei P40 поддерживает имитацию реалистичных эффектов боке для видео. Как и широкоугольный объектив, функция выделяет основной объект съемки. Телефотокамера может снимать в высоком качестве, а также обеспечивает замедленную видеосъемку в 4K. Функция Audio Zoom, которая доступна для моделей флагманских смартфонов Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+, позволяет приближать источник звука, одновременно усиливая его.

Полностью подключенная 5G-система

Серия флагманских смартфонов Huawei P40 работает на базе чипсета Kirin 990 5G, что обеспечивает интегрированное 5G-подключение с полной поддержкой 5G-диапазона, ИИ-производительность и энергоэффективность. Реагирование дисплея на действие пользователя и возможности гейминга выведены на новый уровень благодаря обновленному механизму рендеринга графики, позволяющему использовать экран с частотой обновлений 90 Ггц в смартфонах Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Смартфоны серии Huawei P40 поддерживают технологию Wi-Fi 6 Plus с частотой 160 МГц, что обеспечивает высококачественное соединение с максимальной теоретической скоростью передачи 2 400 Мбит/с. Huawei P40 Pro+ поддерживает лучшую в отрасли удобную и сверхбыструю беспроводную зарядку SuperCharge 40 Вт. Чипсет обеспечивает высокую производительность благодаря передовым системам охлаждения, среди которых гибридное решение Supercool 4-в-1 в смартфоне Huawei P40 Pro+ для эффективного охлаждения.

Интерфейс пользователя EMUI 10.1 поддерживает множество новых функций, обеспечивающих лучший интеллектуальный пользовательский опыт. Функция Huawei MeeTime обеспечивает видеозвонки в формате 1080p Full HD на смартфонах, планшетах Huawei и телевизорах Huawei Vision, гарантируя четкое качество изображения даже в условиях плохого освещения или слабого сигнала. Пользователи также могут показать свой экран собеседнику во время видеозвонка и делать заметки, чтобы быстро поделиться мыслями.

Huawei Share обеспечивает высокоскоростную передачу файлов между смартфоном и другими устройствами, такими как планшеты и ПК. С помощью функции Huawei Share на смартфонах серии Huawei P40 потребители могут передавать музыку на интеллектуальный динамик, реализовать проектирование экранов и подключаться к Wi-Fi, просто коснувшись устройства, которое они хотят подключить к своему телефону. Новые функции совместной работы на нескольких экранах Multi-screen Collaboration позволяют пользователям легко отвечать на видео- или голосовые вызовы без помощи рук непосредственно через ПК, а также открывать файлы и гиперссылки на смартфоне с помощью приложений для ПК для повышенной продуктивности.

Дополнительные преимущества

Сотрудничая с глобальными разработчиками, Huawei предоставляет доступ к различным глобальным и локальным приложениям в официальном магазине Huawei AppGallery. Также пользователи имеют доступ к обширной библиотеке развлекательных мультимедийных файлов в Huawei Video, Huawei Music и Huawei Reader с постоянно обновляющимся контентом от ведущих поставщиков.

Благодаря топовым приложениям в Huawei AppGallery и других безопасных каналах серия смартфонов Huawei P40 обеспечивает новый пользовательский опыт и возможности ? от развлечений до инструментов для эффективной работы.

Кроме этого, каждый владелец смартфона флагманской линейки Huawei P40 получает бесплатное VIP-обслуживание в Украине. Данный сервис позволяет пользоваться следующими услугами: настройка профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый с помощью приложения Phone Clone, консультации по установке приложений.

Сервис доступен однократно бесплатно в течение 12 месяцев с даты приобретения смартфона во всех сервисных центрах Huawei. Также узнавайте о возможности получения VIP-сервиса в местах приобретения устройства. Более подробную информацию о VIP-сервисе от Huawei можно найти на официальном сайте компании.

Цена и доступность

С 13 апреля серия Huawei P40 появится в продаже в Украине. При предзаказе Huawei P40 или P40 Pro в период с 26 марта по 12 апреля получайте в подарок наушники Huawei Freebuds 3 и 50 ГБ в облачном хранилище Huawei на 12 месяцев. Рекомендуемые цены на новые смартфоны: