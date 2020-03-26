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Официальный плакат Honor 30S подтверждает дизайн

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MobilZone / Гаджеты
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Вчера появилось рекламное изображение Honor 30S, которое показало, что смартфон будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой и 3-кратным оптическим зумом. Компания выпустила плакат, подтверждающий это, а также дизайн телефона.

Honor 30S будет оснащен L-образной четырехугольной камерой сзади и будет иметь по крайней мере два цветовых варианта - зеленый и сине-фиолетовый градиент. Мы также видели телефон в оранжевом оттенке, но расположение камер в этом рендере не соответствует официальному дизайну, то есть это может быть подделка или это другой смартфон.
Другие подробности, которые мы можем почерпнуть из плаката, - это установленный сбоку считыватель отпечатков пальцев, соединенный регулятором громкости с правой стороны телефона, и слот для SIM-карты, расположенный слева.

Также появилось живое изображение Honor 30S, которое демонстрирует телефон в сине-фиолетовом градиенте, но ничего нового не раскрывает.
Honor ранее подтвердила, что 30S будет комплектовать Kirin 820 SoC и поддерживать сети 5G, и мы можем увидеть, что компания представит больше функций о смартфоне до того, как он будет представлен 30 марта.
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