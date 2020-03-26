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Redmi K30 Pro появится в Индии под брендом Poco

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Согласно новой строке кода, найденной в приложении бета-камеры MIUI 11, недавно выпущенный Redmi K30 Pro может появиться под брендом Poco в Индии. Это открытие было сделано людьми из XDA и показывает ссылки на Redmi K30 Pro, который поставляется с кодовым именем «lmi» наряду с другим устройством, которое, как полагают, является K30 Pro для индийского рынка, имеющего прозвище «lmiin». Кроме того, мы видим «lmiinpro», который считается Redmi K30 Pro Zoom для индийского рынка.
Redmi K30 Pro - индийские варианты подтверждения

Снято на телефонной строке Poco

Это все еще неподтверждено, поэтому нет уверенности, но, учитывая, что Redmi K30 был назван Poco X2 в Индии, не было бы сюрпризом, если K30 Pro пойдет по тем же стопам.
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