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Oppo Find X2 Lite просочился на рендерах

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MobilZone / Гаджеты
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В сети появился просочившийся рендер еще не выпущенного Oppo Find X2 Lite - он выглядит точно так же, как Reno3 Youth (также называемый Lite или машина, переведенная на Vitality).
Oppo Find X2 Lite может стать для Reno3 Youth одним из способов сбежать с китайского рынка, где он в настоящее время продается. Он имеет экран Super AMOLED со сканером отпечатков пальцев под дисплеем, но сверху у нас есть каплевидный вырез, а не отверстие, как у Find X2 или Find X2 Pro.

Телефон был выпущен по цене 2 999 юаней или около 430 долларов. Для сравнения, Find X2 дороже более чем в два раза - 999 евро, а Find X2 Pro - 1200 евро.
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