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iPhone 12 может быть отложен на месяцы из-за пандемии коронавируса

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Ожидалось, что семейство iPhone 12 появится в сентябре этого года, следуя обычной стратегии компании. 2020 год должен был стать важным годом для мобильных устройств Apple, так как эти модели, как говорят, стали первыми, кто подключил 5G.

Тем не менее, продолжающаяся пандемия коронавируса может вынудить Apple сделать беспрецедентный шаг - отсрочить выпуск трех новых моделей iPhone 12 на месяцы. Согласно новому отчету из Азии, Apple в настоящее время готовится к такой задержке, потому что глобальная пандемия COVID-19 угрожает мировому спросу и уже нарушила график разработки продукта.
Apple, как утверждается, провела внутренние дискуссии о возможности отсрочки выпуска iPhone 12 на месяцы, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом, в то время, как источники в цепочке поставок подчеркнули, что практические препятствия могут в конечном итоге отодвинуть релиз.

Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple, как сообщается, обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, и это само по себе может привести к разочаровывающим показателям продаж первых смартфонов компании 5G. Источник с прямым знанием этих внутренних обсуждений сказал, что Apple действительно хочет, чтобы первый iPhone 5G стал хитом.

В настоящий момент Apple внимательно следит за вспышками коронавирусов в США и Европе, на двух своих крупнейших рынках, и оценивает необходимость задержки семейства iPhone 12. Точный график запуска может быть не определен до тех пор, пока не будет отменено распоряжение правительства Калифорнии «на месте». В настоящее время это действует, и, как следствие, большинство сотрудников штаб-квартиры Apple работают дома.

Другой источник сообщает, что Apple примет окончательное решение не позднее мая. Компания отказалась от комментариев. В худшем случае модели iPhone 12 будут отложены до 2021 года.

На разработку iPhone 5G повлияли ограничения на поездки, введенные в США и Китае в ответ на глобальную пандемию. Apple должна была работать с поставщиками над хэшированием прототипов для новых телефонов с начала марта, но это пришлось отложить, потому что работа требует практического тестирования, которое американские сотрудники Apple не могут выполнять в Китае прямо сейчас.
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