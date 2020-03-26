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Новые наушники Apple AirPods Pro Lite и AirPods X

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MobilZone / Гаджеты
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Эппл будет расширять модельный ряд своих наушников и забивать ими разные ценовые сегменты. Мы уже имеем AirPods и AirPods Pro, которые в нашей стране стоят 200-300 долларов. Ну так и почему бы не заполнить эту пропасть еще одной моделью, ведь самые дорогие AirPods 2 с беспроводной зарядкой стоят 200 долларов, которую пора бы уже сделать стандартом, а вот AirPods Pro дорогие по большей части из-за своей фичи шумоподавления которая не всем то и нужна, но нужны именно внутриканальные наушники.

Так вот и родился слух, о том, что Apple сделает версию Pro Lite без активного шумодава, которая как раз будет стоить в районе 190 долларов. что даст нам больше выбора, а Apple соответственно больше заработает!

Хотя при живых Galaxy Buds+ я бы все таки умерил аппетиты по цене.

Но как все знают, купертиновцы больше любят поднимать цены нежели их опускать, но на пустом месте этого сделать они не могут, а денег заработать надо.
Помните мы говорили о полноразмерных наушниках от эппл?

Так вот в сеть попала фотография из американского магазина Таргет где в списках товара были наушники под названием AirPods X Generation и со стоимостью в 400 долларов.

Таргет может ошибаться с названием, а точнее им просто не сказали финальное, но вот с ценой точно никаких ошибок нет – полноразмерные наушники будут стоить именно так! Ну и как я говорил их скорее всего представят вместе с iPhone SE2.
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