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Появилась новая информация, раскрывающая новые функции iOS 14

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MobilZone
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В этой статье мы вам расскажет все что известно о новай операционной системе iOS 14, которую Эппл представят вместе с новым Айфоном 12 в сентябре этого года. Думаю, ни для кого не секрет, что мы получим обновленную операционную систему, именно обновленную, а не совершенно новую - это важно! Мы точно не получим новый дизайн или массу каких-то кардинальных изменений.

Но что-то новое мы все-таки получим, так что же? На WWDC которое состоится в июне нам покажут бета версию новой iOS, но утечки кода уже имеются, как же без них… В слитом видео мы можем посмотреть на новый режим многозадачности в iPhone, который перекочевал в него с iPad. Что ж, кому-то зайдет, кому-то нет, но это не самые важные изменения скажу я вам! А что же важнее?

Да то, что пользователям iOS 14 наконец то позволят менять предустановленные системой приложения на те которыми они бы хотели пользоваться. Попахивает Андроидом и это хорошо, каждый должен брать лучшее от другого! Так вот допустим вам не нравится почтовый клиент Apple.
Хорошо, что теперь будет возможность заменить родную почту допустим на Google или Яндекс. Так же и с картами, Эппл карты посредственны, особенно для нашей страны, теперь одним кликом ставим себе по стандарту Google карты и не паримся. Ну вы поняли тенденцию, да? Сафари тоже можно заменить на Хром и т.д.

В общем, неплохие изменения. Видно, что в ответ на действия Android, который не стесняется брать лучшие фишки iOS, Apple решили попробовать сделать также. Не знаю, одобрил бы это Стив Джобс, но мир, очевидно, уже другой. И поэтому, как бы поступил Джобс мы даже предположить не можем.

Новую iOS 14 получат модели стартуя с iPhone 6S. Вот действительно забота о пользователях, а не только 2 года поддержки, да Samsung?
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