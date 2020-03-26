Обновления смартфонов Xiaomi до MIUI 11 не будет

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Вспышка коронавируса влияет на китайскую экономику во многих областях, что также влияет на индустрию смартфонов. Из-за перерывов в работе Xiaomi не сможет своевременно предоставлять некоторые из своих услуг.Может показаться, что задержки больше всего скажутся на фабриках и аппаратных отделах, но оказывается, что Xiaomi также необходимо пересмотреть график обновлений дляСуществует также вероятность того, что пакет длябыл отправлен до отсрочки обновления, возможно, что дальнейшие поставкибудут приостановлены до тех пор, пока общая ситуация с коронавирусом не улучшится.- не единственный китайский производитель, которому пришлось пересмотреть график обновлений своего телефона. OnePlus, OPPO, Realme и Vivo находятся в аналогичной ситуации.