Обновления смартфонов Xiaomi до MIUI 11 не будет

Коронавирус мешает Xiaomi обновить смартфоны до последней версии MIUI 11. У нас есть список моделей, которые пока не обновятся до MIUI 11.
Вспышка коронавируса влияет на китайскую экономику во многих областях, что также влияет на индустрию смартфонов. Из-за перерывов в работе Xiaomi не сможет своевременно предоставлять некоторые из своих услуг.
Может показаться, что задержки больше всего скажутся на фабриках и аппаратных отделах, но оказывается, что Xiaomi также необходимо пересмотреть график обновлений для MIUI 11.
Обновление до MIUI 11 отложили
Пакеты программного обеспечения должны рассылаться людьми, которые не могут посещать работу из-за вируса - это рекомендация правительства Китая.
Какие смартфоны будут ждать обновление до MIUI 11? Вот предварительный список:
Существует также вероятность того, что пакет для Mi 8 был отправлен до отсрочки обновления, возможно, что дальнейшие поставки MIUI 11 будут приостановлены до тех пор, пока общая ситуация с коронавирусом не улучшится.
У меня есть еще одна плохая новость. Xiaomi - не единственный китайский производитель, которому пришлось пересмотреть график обновлений своего телефона. OnePlus, OPPO, Realme и Vivo находятся в аналогичной ситуации.
Вспышка коронавируса влияет на китайскую экономику во многих областях, что также влияет на индустрию смартфонов. Из-за перерывов в работе Xiaomi не сможет своевременно предоставлять некоторые из своих услуг.
Может показаться, что задержки больше всего скажутся на фабриках и аппаратных отделах, но оказывается, что Xiaomi также необходимо пересмотреть график обновлений для MIUI 11.
Обновление до MIUI 11 отложили
Пакеты программного обеспечения должны рассылаться людьми, которые не могут посещать работу из-за вируса - это рекомендация правительства Китая.
Какие смартфоны будут ждать обновление до MIUI 11? Вот предварительный список:
- Xiaomi Mi CC9 Pro (Mi Note 10)
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 8
- Redmi K20 Pro
- Xiaomi Mi 6
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi MIX 2S
Существует также вероятность того, что пакет для Mi 8 был отправлен до отсрочки обновления, возможно, что дальнейшие поставки MIUI 11 будут приостановлены до тех пор, пока общая ситуация с коронавирусом не улучшится.
У меня есть еще одна плохая новость. Xiaomi - не единственный китайский производитель, которому пришлось пересмотреть график обновлений своего телефона. OnePlus, OPPO, Realme и Vivo находятся в аналогичной ситуации.