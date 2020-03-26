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Обновления смартфонов Xiaomi до MIUI 11 не будет

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MobilZone
237
Коронавирус мешает Xiaomi обновить смартфоны до последней версии MIUI 11. У нас есть список моделей, которые пока не обновятся до MIUI 11.

Вспышка коронавируса влияет на китайскую экономику во многих областях, что также влияет на индустрию смартфонов. Из-за перерывов в работе Xiaomi не сможет своевременно предоставлять некоторые из своих услуг.
Может показаться, что задержки больше всего скажутся на фабриках и аппаратных отделах, но оказывается, что Xiaomi также необходимо пересмотреть график обновлений для MIUI 11.
Обновление до MIUI 11 отложили
Пакеты программного обеспечения должны рассылаться людьми, которые не могут посещать работу из-за вируса - это рекомендация правительства Китая.
Какие смартфоны будут ждать обновление до MIUI 11? Вот предварительный список:
  1. Xiaomi Mi CC9 Pro (Mi Note 10)
  2. Xiaomi Mi 9
  3. Xiaomi Mi 8
  4. Redmi K20 Pro
  5. Xiaomi Mi 6
  6. Redmi K30
  7. Redmi K30 5G
  8. Xiaomi Mi 10
  9. Xiaomi Mi 10 Pro
  10. Xiaomi Mi MIX 2S
Однако не все должны беспокоиться о задержках - вчера MIUI 11 получил экс-флагман Mi 8 , поэтому есть вероятность, что MIUI 11 все таки появится на других телефонах без временных сдвигов.

Существует также вероятность того, что пакет для Mi 8 был отправлен до отсрочки обновления, возможно, что дальнейшие поставки MIUI 11 будут приостановлены до тех пор, пока общая ситуация с коронавирусом не улучшится.

У меня есть еще одна плохая новость. Xiaomi - не единственный китайский производитель, которому пришлось пересмотреть график обновлений своего телефона. OnePlus, OPPO, Realme и Vivo находятся в аналогичной ситуации.
Обновления смартфонов Xiaomi до MIUI 11 не будет
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