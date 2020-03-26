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Рендеры iPhone 12 дают нам представление о возможном дизайне

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MobilZone / Гаджеты
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Хотя до дебюта iPhone следующего поколения ждать целых шесть месяцев (или даже больше), слухи о грядущих флагманах Apple начинают усиливаться. Последний поступил от людей из Svetapple, которые опубликовали некоторые изображения предполагаемого iPhone 12 Pro. Самым значительным отрывом является отсутствие отметки, ставшей подписью, которая дебютировала с iPhone X еще в 2017 году.
Все компоненты, в настоящее время размещенные в выемке, заправлены в верхнюю панель телефона. Мы видим диаграмму, которая показывает ИК-камеру и сопутствующие датчики и точечный проектор, а также динамик и 12-мегапиксельную фронтальную камеру, расположенные по всей верхней панели. Боковая и нижняя панели также выглядят больше, чем текущие айфоны, но, учитывая, что это всего лишь ранний рендер, мы не можем сделать никаких выводов.
Отдельная диаграмма также показывает, что слот для SIM-карты все еще присутствует на правой стороне. Устройство также имеет плоские боковые стороны, что подтверждает предыдущие слухи. Последние слухи об iPhone 12 указывают на то, что более крупный 6,7-дюймовый вариант Pro получит новую стабилизацию камеры со сдвигом датчика. Мы также слышали о возможных 3D датчиках ToF для обоих вариантов Pro. Говорят также о 120 Гц дисплеях ProMotion, до 6 ГБ ОЗУ и возможности подключения mmWave 5G.

Конечно, нет возможности проверить источник изображений, и кажется, что они слишком рано поступают из официального источника. Скорее всего, они либо сделаны фанатами, либо основаны на информации из цепочки поставок. Придется подождать, пока не будет собрано больше слухов, и посмотреть, подтверждается ли информация.
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