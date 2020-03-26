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Xiaomi откладывает запуск Mi 10 из-за COVID-19

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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На прошлой неделе Xiaomi объявила о запуске Mi 10 в Индии 31 марта, но теперь компания объявила, что запуск был отложен до дальнейшего уведомления из-за вспышки COVID-19 в стране.

Это решение было принято после того, как премьер-министр Индии, г-н Нарендра Моди, наложил 21-дневную общенациональную блокировку в Индии, чтобы сдержать распространение COVID-19, который унес жизни 11 человек и заразил более 500 человек в стране на момент написания этой статьи. 
В дополнение к приостановке запуска Mi 10 в Индии, Xiaomi закрыла свои магазины Mi Home по всей стране и не будет временно предлагать доставку на дом. Ранее компания также отложила первую продажу Redmi Note 9 Pro Max в Индии, которая должна была произойти вчера.


Xiaomi является третьим брендом смартфонов после vivo и Realme, чтобы отменить запуск продуктов в Индии из-за COVID-19. Оба vivo и Realme должны были запустить V19 и Narzo 10, соответственно, 26 марта.
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