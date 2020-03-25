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Vivo S6 5G появляется на шпионских снимках

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MobilZone / Гаджеты
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Мы ожидаем увидеть Vivo S6 5G менее чем через неделю. Телефон должен быть самой доступным телефоном с 5G в портфолио vivo, и сегодня на Weibo появилось несколько шпионских снимков телефона. Похоже, что у необъявленного устройства есть каплевидный вырез, что разрушает предыдущий слух о том, что смартфон может иметь конструкцию с двумя отверстими, который, скорее всего, относится к предстоящему V19 vivo.
На TENAA появились два телефона vivo с номерами моделей V1962A и V1962BA, и, посмотрев на них вживую, мы уверены, что это vivo S6 5G с разными названиями для двух отдельных продавцов/операторов.

Основной датчик на задней панели будет иметь 48-мегапиксельный сенсор, и к нему будут присоединены сверхширокая 8-мегапиксельная камера и два 2-мегапиксельных датчика - вероятно, для глубинных и макро-камер.

Запуск vivo S6 5G намечен на 31 марта, так что именно тогда будет раскрыто окончательное неизвестное - сколько это будет стоить и когда запланирован запуск рынка.
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